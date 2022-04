Agustina Cherri habló de la adicción de Gastón Pauls y contó qué hizo para ayudarlo

Agustina Cherri y Gastón Pauls se conocieron en 2007 y estuvieron juntos por siete años. En esa época consolidaron un hermosa familia que se agrandó primero con la llegada de Muna y luego con la de Milo.

Sin embargo en 2014 la pareja dijo basta en medio de lo que significó un gran escándalo que no tenía que ver con una infidelidad o una tercera persona involucrada sino por la difícil adicción del actor.

Gastón Pauls admitió en muchas ocasiones su fuerte adicción a las drogas. En la época en la que conoció a Agustina Cherri, él mismo blanqueó que estaba viviendo una de sus etapas más oscuras y que fue la actriz quien lo apoyó y ayudó a salir adelante.

El darse cuenta que podía perder a la mujer que amaba, según sus propias palabras, hizo el famoso click y salió a pedirle ayuda. “Por primera vez me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo: ‘Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla’. Llamé a esta mujer y le dije ‘estoy puesto, no puedo ir ahora’, y me contestó ‘vení mañana’”, confió Pauls sobre aquella época.

Pero ahora, quien salió a hablar al respecto fue Agustina Cherri, invitada a LAM (América TV). Allí reveló cómo vivió aquella difícil etapa y lo que hizo para ayudar al hombre que amaba y al padre de sus hijos. “Lo acompañé, al principio, desde el desconocimiento uno no sabe qué hacer, cómo comportarse y quizás hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer”, confió.

“Tuve la suerte de acercarme a una persona que trata con familiares de adictos y me ayudó un montón. Uno siempre con la persona adicta es muy cruel, te enojás, le decís ‘¿por qué hacés esto?’ como si el otro estuviera haciéndolo a propósito, pero es una enfermedad”, sumó Agustina muy reflexiva.

Además, la actriz explicó que en su momento no sabía cómo hablar del tema con sus hijos y que eso era algo que la preocupaba mucho. “Una vez Gastón me dijo ‘mirá hablé con los chicos, les expliqué’ y yo me asusté. Hoy con el diario del lunes digo estuvo bien y resultó porque ellos acompañan a su padre”, contó remarcando que por más que Pauls está recuperado desde hace años, el adicto nunca deja de ser adicto.