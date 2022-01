Por qué se separaron brutalmente Gastón Pauls y Agustina Cherri

El talento que tienen Agustina Cherri y Gastón Pauls frente a cámara en algún momento los llevó a coincidir en la vida y durante mucho tiempo fueron unas de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

Ambos se conocieron en 2007 y juntos construyeron una relación que duró siete años y que trajo al mundo a Muna y Milo. Sin embargo, aquel amor se terminó en el verano de 2014 en medio de un fuerte escándalo.

Desde los indicios, la relación de Agustina Cherri y Gastón Pauls fue complicada, no porque faltara amor sino porque había una tercera involucrada que hacía que las cosas se salieran un poco de control: la adicción del actor.

Pauls era adicto a las drogas y en 2007, el mismo año que comenzó su romance con Cherri, atravesó una etapa muy oscura en su vida que la actriz ayudó a superar. Luego de una experiencia muy fuerte que vivió el 28 de diciembre de 2007 y que relató hace poco en su ciclo “Seres Libres” de Crónica TV, el actor logró hacer un click.

“Estoy perdiendo a la mujer que amo”, sintió aquel día y eso lo ayudó a darse cuenta lo que le estaba pasando. Miró a los ojos a Agustina, que ya venía decepcionada de las vanas promesas que le había hecho sobre dejar las drogas, y le dijo: “Estoy enfermo y necesito ayuda”.

“Por primera vez me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo: ‘Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla’. Llamé a esta mujer y le dije ‘estoy puesto, no puedo ir ahora’, y me contestó ‘vení mañana’", confió Gastón Pauls sobre el día que comenzó a recuperarse y que Cherri le cambio la vida.

"Fue realmente muy difícil. Yo me involucré, estudié y aprendí que es una enfermedad, que es lo que uno como familiar tiene que hacer, en qué lugar ubicarse. Muchas veces me desbordaba, pero tengo que agradecerle a Dios que Gastón hoy esté bien. Fueron muchísimos años y la adicción es una enfermedad que no tiene cura”, dijo en su momento ella sobre la difícil situación de su pareja.

Los años pasaron y juntos construyeron una hermosa familia, pero cuando llegó a su fin la polémico volvió a despertarse y mucho se dijo sobre los motivos. Si había sido nuevamente la adicción de Gastón Pauls o una supuesta infidelidad de Agustina con Nicolás Cabré, con quien en ese momento compartía elenco en Mis amigos de siempre (El Trece), y grababan fuertes escenas de sexo.

Eso finalmente se desmintió, dado que los rumores de crisis venían circulando desde antes de que la actriz comenzara a grabar con su ex pareja, y se involucró a Zahina Rojas, una supuesta amante que tenía Pauls.

El desgaste, los golpes de la vida y las nuevas oportunidades laborales que generaban desencuentros habrían sido los indicios para que aquella relación llegara a su fin aquel verano y de la manera más sana posible, priorizando siempre el bienestar de los dos pequeños en común.

Tal es así que hoy Agustina Cherri y Gastón Pauls mantienen una excelente relación. Hace algunos meses atrás un seguidor le pregunto a la actriz cómo se llevaba con el padre de sus dos hijos mayores y ella respondió: “¡Genial! Somos una enorme familia”.