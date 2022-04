Martín Baclini contó la realidad de las hijas de Cinthia Fernández y Defederico en medio de la guerra: “Van a tener su veredicto en…”

El conflicto eterno, interminable y eléctrico entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no se apacigua y continúa latente. Esa tirantez habitual, con reclamos de toda índole, volvió a recrudecer en los últimos días y adquirió una mayor virulencia.

Otra vez brotaron al campo de batalla las acusaciones vehementes de un bando al otro, en esa guerra en el plano público que no cesa y que pareciera que nunca acabará entre los famosos que supieron construir un matrimonio y se convirtieron en padres de tres pequeñas.

Desde hace días que la morocha y el ex delantero desarrollan un intercambio pesado de acusaciones, como las que implantó la panelista sobre una deuda millonaria en la casona del country que no asume su exesposo. En tanto, que el ex Independiente mostró documentos que validan la cesión de la propiedad de su parte a las tres hijas, lo que implicaría que Cinthia asumiera los gastos.

Como suele suceder en este caso de Fernández y Defederico todo escaló hasta límites muy álgidos, por lo que la bailarina exclamó en redes sociales, y en sus apariciones en la televisión, que fue víctima de violencia, tanto psicológica como física de su ex marido.

En todo este campo de batalla brotó la intervención de Martín Baclini, quien supo cultivar una relación amorosa durante años con la mediática. El rosarino salió en una entrevista a brindar su punto de vista, su lectura de este encarnizado conflicto de Cinthia con su ex.

En cuanto al tenor de las recriminaciones, el empresario opinió: “Se matan por redes sociales y públicamente. Hoy sucede algo que era inevitable, cuando yo estaba era el nexo y yo soy una persona que no tengo otra forma de vivir que no sea con amor, de unir y que haya armonía”.

En ese diálogo con Mitre Live, Martín se posicionó en las antípodas de estos comportamientos de pelea, así como reconoció que supo oficiar de catalizador, por lo que sostuvo: “A mí no me gusta el conflicto, no me gusta el grito, el quilombo. Al contrario, me inhibe, entonces quizás para ambas partes era más fácil su relación y al alejarme yo y no tener contacto con ninguna parte, lo natural de la relación es eso por más que esté mal”.

Conocedor de las entrañas de esta guerra, Baclini aportó una mirada sensible de las secuelas para las tres hijas del ex matrimonio. “Yo no coincido, claramente, pero no puedo hacer más de lo que hago realmente. Cada uno elige cómo hacer las cosas y, en este caso, a Cinthia la puedo juzgar como madre y como madre es intachable. Entonces, me quedo con eso, después lo que quieran hacer ellos de su vida... las nenas van a tener su veredicto en algunos años porque así es la vida”.