Matías Defederico contó cuáles son las cuentas que Cinthia Fernández no pagó de su mansión

La guerra interminable entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no aminora, al contrario continúa latente. Ese estado de batalla, con reclamos de toda índole, volvió a recrudecer en los últimos días y adquirió una mayor virulencia.

Otra vez brotaron al campo las acusaciones vehementes de un bando al otro, en ese intercambio en el plano público que no cesa y que pareciera que nunca acabará entre los famosos que supieron construir un matrimonio y se convirtieron en padres de tres pequeñas.

La mediática saltó esta semana a “denunciar” a su ex marido y asegurar que posee una deuda de unos seiscientos mil pesos en impuestos en la casona del country en la que reside con sus hijas. El ex delantero explotó de ira y decidió no quedarse callado.

Tras iniciar una serie de descargos en sus redes sociales, el ex delantero de Independiente aceleró con todo en las últimas horas y subió un texto enorme, en el que explica sus argumentos e incluso describe que la mediática debería asumir los costos de un alquiler por residir en esa propiedad.

En la storie que posteó, Matías narró: “Tanto se me ha criticado por pedir un alquiler a ella por su parte de la casa, dinero que obviamente iba a saldar la deuda de ARBA, ya que la casa está a mi nombre y el embargo es contra mí”. A lo que le agregó una imagen de una carta documento que le envió a Cinthia en 2021.

Sin tapujos, ni deseo de ocultar su pensamiento, así como sin miedo a las reacciones de los usuarios, Defederico añadió una gama de responsabilidades que considera debe cumplir Fernández. Unas obligaciones que entiende le corresponden, más allá de lo rubricado en el divorcio.

Por eso, Matías exclamó: "Está claro que al vivir ella ahí, debe pagar impuestos, expensas y demás del inmueble, tal como se acordó en el divorcio. Y de yapa, sacar a las nenas de la exposición mediática ya que no estaba de acuerdo con muchas cosas”.

¿Cuál será el próximo capítulo de esta pelea interminable? Seguramente Cinthia aproveche el aire que dispone en diferentes programas televisivos para realizar su contraataque.