Matías Defederico fulminó a Carmen Barbieri por bancar a Cinthia Fernández: “Decir eso es una…”

El conflicto eterno, interminable y eléctrico entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no se apacigua y continúa latente. Esa tirantez habitual, con reclamos de toda índole, volvió a recrudecer en los últimos días y adquirió una mayor virulencia.

Otra vez brotaron al campo de batalla las acusaciones vehementes de un bando al otro, en esa guerra en el plano público que no cesa y que pareciera que nunca acabará entre los famosos que supieron construir un matrimonio y se convirtieron en padres de tres pequeñas.

La mediática saltó esta semana a “denunciar” a su ex marido y asegurar que posee una deuda de unos seiscientos mil pesos en impuestos en la casona del country en la que reside con sus hijas. El ex delantero explotó de ira y decidió no quedarse callado.

El ex futbolista diseñó una storie muy contundente, en la que redactó varias frases muy picantes e incluso le adosó un documento judicial en el que se denota que la casa la adquirió solo y que tuvo el deseo de entregárselas a sus hijas, para asegurarles un techo.

En todo este entuerto, Cinthia no aflojó y en el ciclo de Carmen Barbieri bramó: "La única manera de solucionar esto es embargándole las cuentas, persiguiéndolo, haciéndole un seguimiento". La actriz se sumó y apoyó a la morocha: "¡Por Dios! ¡Este karma! Este es tu karma... Lo que te deseo, Cinthia, es que esto se solucione un poco. Que se calme y que él te suelte a vos. Porque él también no la suelta".

Al escuchar esa defensa de Carmen, Matías optó por saltar a Twitter y expresar su opinión, con una crítica furiosa por sentirse difamado. Así, el ex futbolista posteó: "Carmen, querida, con el respeto que te mereces por tu trayectoria, me parece que decir eso es una burrada".

Para completar su indignación, y con el ánimo de exponer con fundamentos su postura, Defederico agregó: "Cambiemos lo roles, si yo fuese el que, durante 4 años, hablara de Cinthia de la manera que ella habló de mí, estaría preso ya, por violencia y hostigamiento. Solo estoy defendiéndome de sus dichos”.