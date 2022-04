Matías Defederico se hartó de Cinthia Fernández y reveló de quién es la casa del country que no deja de acumular deudas: “La compré en….”

El conflicto eterno, interminable y eléctrico entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no se apacigua y continúa latente. Esa tirantez habitual, con reclamos de toda índole, volvió a recrudecer en los últimos días y adquirió una mayor virulencia.

Otra vez brotaron al campo de batalla las acusaciones vehementes de un bando al otro, en esa guerra en el plano público que no cesa y que pareciera que nunca acabará entre los famosos que supieron construir un matrimonio y se convirtieron en padres de tres pequeñas.

El reciente capítulo se activó por una queja de Cinthia sobre las complicaciones que atravesó en una oficina pública en el municipio de Escobar, donde está emplazada la casona del country en la que reside. “Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola”, exclamó.

La panelista trajo a la luz una problemática de antaño, que se vincula con la adquisición de esa propiedad, que posee un valor elevado, y de la que Cinthia siempre se vanagloria por las modificaciones, las mejoras y todas las comodidades que le fue agregando, mayormente a través del sistema de canjes.

Matías sintió la necesidad de aclarar algunas cuestiones tras la exposición de Fernández, esa acusación sobre que no se hace cargo de las deudas municipales. Y para eso eligió el camino de narrar con lujo de detalles cuestiones legales y la mandó al frente.

El ex futbolista diseñó una storie muy contundente, en la que redactó varias frases muy picantes e incluso le adosó un documento judicial en el que se denota que la casa la adquirió solo y que tuvo el deseo de entregárselas a sus hijas, para asegurarles un techo.

Matías confirmó que Cinthia nunca contó la verdad de la mansión: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”.

Además la instó a que tome cartas y se responsabilice por los tributos de ese hogar que ella disfruta: “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”.

Y para finalizar, Defederico le lanzó una concepción muy irónica: “Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”.