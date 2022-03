Cinthia Fernández contó cuáles son sus gastos y de lo “poco” que se hace cargo Defederico

Cinthia Fernández no tiene problemas a la hora de hablar de sus problemas personales. En más de una ocasión reveló las terribles vivencias que tuvo mientras estaba junto a Matías Defederico, el padre de sus tres hijas.

Además, cuando se trata de cuestiones económicas, no duda en salir a pedir trabajo para poder mantener a sus hijas o contar la poca ayuda que recibe del papá de Caris, Bella y Francesca.

Pero hace algunos días atrás, Cinthia Fernández volvió a tocar el tema y trajo nuevas noticias a su eterna pelea con el futbolista. Según aseguró la panelista de Momento D, Matías Defederico pidió una reducción de la cuota alimentaria que le pasa por las tres niñas.

La bailarina también sumó que lo más irónico del pedido de su ex es que él no cambió su nivel de vida ni redujo otros gastos que tiene. Esta no es la primera vez que ella da a entender el poco interés que tiene el deportista en sus hijas.

Cinthia está cada vez más activa en Twitter, donde se expresa sobre todo tipo de cuestiones. Fue por esa vía que la panelista decidió responder un tweet que hablaba sobre las parejas que construían la economía familiar en conjunto. Fue ahí que la mediática confió que los gastos de su hogar los paga sola.

“Necesito que hablemos de cómo las parejas constituidas construyen sus economías conjuntas. Mucha gente aún hoy piensa que es obligación que cada uno aporte guita en partes iguales, cuando CASI NUNCA los dos de una pareja ganan lo mismo; es insostenible ese plan. Ustedes, ¿cómo hacen?”, escribió un usuario en la mencionada red social.

La contundente respuesta de Cinthia Fernández dejó en evidencia el poco apoyo que recibe de Defederico: "No sé che... Garpo todo yo en casa y si no puedo me jodo. Así que a aquí estamos, casi sin dormir y con 3 laburos”.

Esto se suma a la vez que confió la suma de plata que le pasa le papá de sus tres hijas. Hace poco más de un mes contó desde el supermercado que el futbolista le da 40 mil pesos de cuota alimentaria y 15 mil de obra social, que en realidad tiene un valor 36 mil.