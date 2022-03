Cinthia Fernández destrozó a Ana Rosenfeld como panelista y la abogada respondió con un contundente revés

En un móvil para LAM (América), Cinthia Fernández destrozó a Ana Rosenfeld como panelista y la abogada le respondió con un contundente revés desde su cuenta de Twitter.

Sobre el rol de Rosenfeld como integrante del panel de LAM, Fernández no dudó en disparar: "Me torra, me parece que cuando sos angelita te la tenés que jugar, no podés ir a hacer panelista siendo amiga, no podés hacer panelismo del amiguismo, para mí".

Para ilustrar su opinión sobre Ana Rosenfeld, Cinthia Fernández se remitió a un ejemplo del reciente escándalo de Wanda Nara. "El otro día dio una excusa absurda de lo de Icardi, no se lo creemos nadie, está bien, entiendo que es amiga y abogada de Wanda, está haciendo el papel de amiga pero no el de panelista siendo objetiva y diciendo la verdad", arremetió.

Por su parte, Rosenfeld respondió en el piso de LAM: "Primero que nada, saben todos que yo no soy angelita con experiencia, no tengo la experiencia que tienen mis compañeras, estoy aprendiendo. Realmente, después de las cosas que yo viví en mi vida, que ella me atienda o me destroce, literal no me interesa. Es un rubro que desconocía, estoy aprendiendo y me siento muy bien".

Sin embargo, Ana Rosenfeld luego fue más aguerrida contra Cinthia Fernández desde la cuenta de Twitter de LAM, donde expresó: "¡El que se 'torre' escuchando mi opinión es por no le importa saber nada de sus 'derechos' y 'obligaciones'! Pobre el que no tiene la capacidad de entenderlo".

Luego fue por más y Rosenfeld disparó contra su colega: "¡Mas aún! Si hubiera ganado su postulación como diputada, ahí sí hubiera tenido que acostumbrarse a muchos como yo... O sea se hubiera 'torrado'".

En medio del descargo, Yanina Latorre le preguntó a Ana Rosenfeld por qué no le dijo eso a Cinthia Fernández al aire, pero la letrada solo se limitó a responder con un emoji de desinterés.