La fortísima crítica del ex de Cinthia Fernández: “Querés vivir como Wanda Nara y sos…”

El conflicto eterno, interminable y eléctrico entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no se apacigua y continúa latente. Esa tirantez habitual, con reclamos de toda índole, volvió a recrudecer en los últimos días y adquirió una mayor virulencia.

El 31 de diciembre, la panelista saltó a sus redes sociales para ‘denunciar’ que su ex marido no le respondía los mensajes, que no daba señales de vida sobre las gemelas que se trasladaron con su padre para festejar el Año Nuevo. Esa incomunicación la motorizó a salir raudamente en su auto a buscarlas.

Impulsiva, Cinthia no aguantó la desesperación, dentro de un instinto maternal lógico de no conocer el estado de sus hijas, y sobre todo por la lejanía del country al que las llevó Matías y con los peligros que implican el regreso con el alcohol como factor complejo.

Lejos de aguantar la recriminación, Defederico armó una réplica muy furiosa y se lanzó a tirar munición pesada en sus plataformas. Con el impulso de contar su verdad, de intentar explicar en el plano público todo lo que se cuece en esa relación de ex pareja.

En uno de los ítems que abordó el ex delantero se focalizó en el histórico reclamo de Cinthia sobre deudas en las cuotas alimentarias, en las dilaciones para transferir el dinero, en el pedido a la Justicia de actualizar los montos. Así que Matías quiso mostrar sus comprobantes.

Con una captura de las transferencias bancarias de los últimos seis meses, Defederico aseguró que nunca dejó de pagar, ni desde el primer día de divorciados. “Los últimos seis meses de depósitos, pero puedo mostrar desde el día uno de separados”, escribió.

En esa misma storie, Matías encendió la mecha de una crítica explosiva contra Cinthia, que se relaciona con una cuestión aspiracional de su ex esposa, de una intencionalidad de transitar por un nivel socioeconómico de alta alcurnia y para eso utilizó como ejemplo a Wanda Nara, sí, a Wanda Nara.

Así llegó la definición letal de Defederico contra Fernández: “¿No pago tampoco? Ahora que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández, eso que lo decida el juez, no vos”. Tremendo, unas palabras a las que nunca había acudido.