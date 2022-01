El audio de Cinthia Fernández amenazando de muerte a Matías Defederico

Guerra declarada, otro conflicto bélico sin parangón entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. Una nueva batalla en los medios, con acusaciones cruzadas de alto calibre, en las que se prodigan recriminaciones durísimas y que ahora alcanzó el grado de amenazas físicas.

Todo este capítulo de confrontación nació en Año Nuevo, cuando el exfutbolista recogió a las mellizas para celebrar esa fecha, dado que Francesca decidió quedarse con su madre. Resulta que la bailarina exhibió en las redes sociales la incomunicación de su ex marido y la angustia que se le despertó en sus fibras.

La ausencia de respuesta preocupó en extremo a Fernández, que a las cuatro de la mañana tomó su auto y se dirigió al country en el que Matías celebró con una pareja amiga y sus dos niñas. En todo ese periodo, la ex angelita publicó su furia en Instagram.

En definitiva el temor a que sus pequeñas sufrieran un accidente en la ruta o la simple falta de claridad sobre cómo estaban motorizó a Cinthia a tomar esa medida desesperada. Todo esto posicionó nuevamente a Defederico como un padre irresponsable.

Ante las repercusiones, Matías salió a la palestra a realizar un contraataque impresionante y se lanzó a postear capturas de chats, para aseverar que no se callaría más, así como tildó de mentirosa compulsiva a Fernández. "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas", publicó el ex delantero.

En ese destape o defensa de su persona, Defederico subió una imagen del nacimiento de Francesca y le agregó una denuncia fortísima contra Cinthia: "¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa? El cual (sic) mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle. En ese lapso fuiste al hospital sola, pero yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Franchesca. Mitómana". Impresionante.

Pero eso no es todo, porque el ex futbolista prosiguió con su planificación de deschavar a su ex esposa. Así llegó el punto más álgido, más picante y urticante. Resulta que Matías posteó un audio durísimo, un mensaje privado que le envió Fernández y en el que lo insultó de arriba a abajo e incluso le lanzó una amenaza física.

¡Negro del ort*, te chupa un huevo, la vas a pagar todas hijo de mil u***! ¡Vago del ort*, la con*** de tu madre! Una por una", arranca en el audio en lo que se entiende es un reproche por un trasaldo de Defederico con sus hijas a una playa.

Hasta que Cinthia le recrimina con mucha virulencia: "Llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pelotudo. Y ni siquiera subieron al camarín, se quedaron en un sillón en un palco, aisladas, ¡pedazo de imbécil! A mí no me vas a decir como las cuido. Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos, negro de mier***. Y van a la costa, y las juntás... Con un hisopado de saliva que no sirve para un caraj*, ¡villero hijo de mil pu**!", bramó la panelista.

Para el cierre del material privado en el que se escucha a Fernández soltarle la amenaza a su exmarido: "Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo".

Además de todo este material, Defederico también subió capturas de los depósitos por la cuota alimentaria de los últimos seis meses, y también aseguró que nunca dejó de abonar ninguna obligación. Y en ese posteo le prodigó una fuerte crítica al nivel de vida que pretende Cinthia: “Ahora que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández eso es lo que decida el juez, no vos".

Una batalla que avizora una guerra interminable, que seguramente entregará cientos de capítulos en el plano mediático.