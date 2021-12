Cinthia Fernández estalló de furia contra su ex, Matías Defederico, por tener que darles a sus hijas para Año Nuevo: “No cumple, pero la Ley….”

Cinthia Fernández y Matías Defederico, capítulo un millón. Hace años que el enfrentamiento se recrudece entre los que supieron construir un matrimonio y una familia con tres preciosas hijas. Los conflictos siguen latentes en el plano judicial y no se avizora una tregua.

La bailarina siempre se ha caracterizado por describir públicamente los problemas que atraviesa en lo relacionado con su reclamos por las deudas constantes en las cuotas alimentarias, así como en las dificultades que transita para la comunicación y las visitas paternas a sus pequeñas.

La panelista de LAM ahora posicionó su enojo contra su ex marido y también contra la Justicia por una medida que la indigna, que le provoca un sinfín de emociones negativas y que no puede ocultar. Todo se relaciona con las fiestas y la custodia compartida.

Claro que Cinthia se encarga mayoritariamente de sus tres pequeñas Bella, Charis y Francesca, quienes viven con ella y a quienes ella procura todo lo necesario para generar un sustento económico, para que nada les falte a sus ángeles, que son la luz de sus días.

En el contexto de repasar cómo fue la Nochebuena, Fernández soltó una confesión muy dolorosa, que se entrelaza con las obligaciones en ocasiones irracionales que debe cumplir por exigencias legales.

En ese diálogo que se produjo en el aire de LAM, en esta última semana de existencia del ciclo, la bailarina contó: "No soy muy amiga de la Navidad, o las fechas. Porque cuando estás separada es peor, porque una de las fiestas no están tus hijos, en mi caso me queda el 31 sola y la paso para el traste… Como el 31 le toca a él, es como una puñalada en el corazón".

Cinthia reveló lo que pasa por su interior y espetó la bronca contra Defederico:"El 31 le toca pasarlo a él con las chicas. Es la ley. No cumplís con los alimentos, pero las fechas las tenés que cumplir". Una denuncia con argumentos de Fernández, que hace años que pelea en los tribunales por una actualización del aporte económico de Matías para la crianza de las hijas.

Para cerrar, la famosa describió su táctica para mantener la ilusión prendida en sus pequeñas en estas fechas: "Yo les armo todo el cuento a ellas, esa parte la disfruto".