Dónde trabajará Cinthia Fernández tras el final de LAM

Impensado, sorpresivo y polémico. Todavía causa estupor y conmoción el anuncio intempestivo de Ángel de Brito, esa comunicación de la extraña decisión de ponerle punto final al exitoso ciclo LAM.

Desde sus cuentas de redes sociales, el conductor de eltrece publicó con un texto muy escueto que el programa dejará de existir a partir del 31 de diciembre, una noticia que sacudió todo, que despertó la tristeza y la angustia de un enorme público fiel.

Una de las secuelas se centró en el devenir de todas las panelistas, que se quedarán sin una fuente de trabajo y sobre todo sin la pantalla que tanta repercusión le provoca y las transforma en celebridades. Todo el mundo desea indagar en el verdadero motivo de semejante determinación.

Por el momento, Ángel no especificó el verdadero motivo, aunque se filtró que el canal determinó finalizar el vínculo con la productora Mandarina y que el conductor decidió ser fiel a la casa que apostó por él, a pesar de disponer de una gama variada de propuestas de eltrece.

El futuro de LAM es incierto, algunas voces aseguran que podría pasar a Telefe, pero de Brito dio a entender que el ciclo morirá, no existirá más. Muchas fuentes auguran un desembarco del animador a América, pero restan definiciones concretas.

En todo ese panorama, las angelistas quedaron boyando, sin un sustento profesional. En el caso de Cinthia Fernández en estos días se quebró en llanto cuando en LAM le armaron un video homenaje y así no pudo contener las lágrimas y exclamó: “Luché mucho por esta silla. La peleé mucho, mucho, mucho. Quizá me gustaría ser autocrítica de mi último tiempo, porque no sé si di lo máximo. Fue un año muy fuerte para mí en lo personal”.

La bailarina sufre por este cierre, porque pierde su principal fuente de ingresos. Así que ya activó la maquinaria para hallar un nuevo trabajo. En ese aspecto, se supo que Cinthia consiguió un espacio como jurado en un reality que se preparará con la conducción de Andrea Politti.

Por otra parte, Fernández rechazó la invitación de Flavio Mendoza de sumarse a Extravaganza, aunque se especula con la posibilidad de acoplarse en el corto plazo. Y para terminar de dilucidar su horizonte, la propia Cinthia contó en Twitter: “También me ofrecieron Stravaganza antes de esto y ahí, yo no fui porque me quedaba en LAM. Fue decisión mía, nadie sabía de esto. Y también tengo una propuesta en radio".