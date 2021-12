Cinthia Fernández se quebró en LAM y se despidió del programa con una confesión íntima

A días de la finalización del exitoso ciclo Los ángeles de la mañana (El Trece), este martes fue el turno del adiós de una de sus panelistas más icónicas, Cinthia Fernández. La bailarina se quebró al hablar sobre la significación de su paso por el exitoso magazine de la mañana y se despidió del pgrograma con una confesión íntima.

“La peleé mucho, mucho, mucho. Quizá me gustaría ser autocrítica de mi último tiempo, porque no sé si di lo máximo. Fue un año muy fuerte para mí en lo personal. Siempre me costó mucho irme, pero porque los quiero mucho. Acá hay un clima muy especial. El éxito no es solo un número que está ahí reflejado en la pantalla sino lo que pasó con este grupo, siento que fue el mejor grupo de los que pasé, porque vi muchos pasar. Sé que este lugar no es para cualquiera; el que no entiende la dinámica de LAM se fue. Acá hay códigos, hemos tenido bombas molotov en la mano y no han salido. Y eso me parece que también es éxito. Realmente es un orgullo estar acá”, reconoció conmovida Cinthia Fernández.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito contó: “A mí me pasó algo impresionante con Cinthia. Un día nos fuimos de acá a la radio, fuimos a almorzar y en el auto me empezó a contar la violencia que sufrió con su exmarido [en referencia a Matías Defederico], algo que luego contó acá”.

Entonces la panelista confesó: “No lo sabía ni mi mamá, se enteró por LAM. Ese día vi una foto en el teléfono de mi hija (de esos recuerdos que te salen) de uno de esos días y decidí contar la historia. Estaba enferma, no podía salir de ahí y contarlo me alivió, aunque quedé con muchos miedos. De la mayoría de la gente recibí mucho amor. En este programa me dieron la mano cuando otras personas me pegaban. Acá me enamoré, me separé, perdí la billetera”.

Por otro lado, sus compañeras despidieron a Cinthia Fernández con sentidas palabras, y se destacó la dedicatoria de Pía Shaw, que expresó emocionada “Quizá sea a la que más conozco, hemos tenido lindas charlas. A veces la mataría y digo: ‘¿Para qué habla?’. La verdad que conozco pocas mujeres que tengan tanto amor por sus hijas, la preocupación constante que tiene por el laburo y por llevar el mango a su casa. La verdad que labura como nadie, la quiero mucho y seguramente la vida nos va a volver a cruzar”.

Finalmente, Cinthia Fernández reconoció: “Me llevo amigos y los quiero mucho a cada uno, así locos como estamos todos. No me quisiera ir, pero bueno, son ciclos y seguramente nos vamos a volver a cruzar todos. Y me duele más que ningún lugar de los que trabaje porque la pasé muy bien. Gracias a vos, Ángel, y a todas”.