La furia de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: por qué su ex le envía cartas documentos

Cinthia Fernández y Matías Defederico, capítulo un millón. Hace años que el enfrentamiento se recrudece entre los que supieron construir un matrimonio y una familia con tres preciosas hijas. Los conflictos siguen latentes en el plano judicial y no se avizora una tregua.

La bailarina siempre se ha caracterizado por describir públicamente los problemas que atraviesa en lo relacionado con su reclamos por las deudas constantes en las cuotas alimentarias, así como en las dificultades que transita para la comunicación y las visitas paternas a sus pequeñas.

En el periodo reciente Cinthia describió las particularidades de la nueva novia de Defederico, con la que viajó este fin de semana a las cataratas del Iguazú, dado que se refirió a una historia peculiar con el padre de la hija y lo que entiende como un panorama de posibles situaciones incómoda.

Ahora, Fernández decidió salir a explicitar en sus redes sociales un pedido judicial que elevó Matías, que se vincula con el deseo de reducir los montos de las cuotas alimentarias. Una solicitud que encendió su indignación, en lo que considera una circunstancia injusta.

A través de sus stories de Instagram, Cinthia narró con mucha bronca lo que sucedió con su ex marido. "En vez de cartas a Papá Noel yo tengo cartitas documento", sostuvo la panelista de Los ángeles de la mañana, enfundada en un lenguaje corporal de indignación.

En la continuidad de su explicación, Fernández detalló: "La vida me sonríe como yo ahora. Me llegó una carta documento, un amor. Encima que no me pagan la cuota alimentaria me piden una reducción de la cuota”.

En tanto que en otro tramo de su alocución ponderó las motivaciones para contar esta problemática, con la intención de ayudar con todas las mujeres que transiten por una posición similar. “Voy a ser muy respetuosa: ojalá que la Justicia no le dé lugar a este tipo de pedidos, lo digo por mí y por todas las madres que la remamos totalmente solas en todos los sentidos", exclamó.

Para culminar, Cinthia afirmó que este documento que le llegó de Defederico ya lo derivó a su abogado Roberto Castillo, quien la asesora en toda esta batalla legal, que pareciera no tener un final, ni una tregua, ni una solución en el corto plazo.