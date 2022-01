Tras ser tildada de infiel y violenta, Cinthia Fernández sepultó a Matías Defederico con un fuerte video

En estos días, Cinthia Fernández y Matías Defederico estallaron en un nuevo episodio de máxima tensión. El exfutbolista publicó audios de su ex amenazándolo y además la acusó de infiel. Por su parte, la bailarina lo sepultó con un fuerte video en una guerra que parece no tener fin.

Este lunes, Matías Defederico aseguró que vive "un calvario" por las constantes acusaciones de Cinthia Fernández en su contra, incluso llegó a tildarla de infiel y señaló quién es el joven artista con el que la panelista lo habría engañado.

“¿Quéres saber lo que es un calvario? Es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años, aún estando separada; violencia verbal durante la relación, que obviamente estaba enferma y no podía salir de ahí; violencia física; violencia emocional por no hacerse cargo, por no cumplir con los derechos de los niños, por no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene”, comenzó Cinthia Fernández en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego agregó indignada: “Tenga o no tenga trabajo, lo busco donde sea, no me declaro que no puedo pagar, no quito la obra social, no quiero bajar la cuota, no exijo el alquiler de la casa en donde viven mis hijas, y en donde mi exmujer las cuida para que no le falten nada. Violencia es decirle p... a la madre de tus hijas; violencia es decir ‘ojalá que te rompan el o...’”. En ese momento, Cinthia Fernández mostró una captura de una conversación de WhatsApp que mantuvo con el exfutbolista. Acto seguido remarcó: “Eso es un calvario”.

A la hora de explicar por qué en algunos momentos la exintegrante de LAM tuvo unas respuestas subidas de tono hacia Matías Defederico la bailarina argumentó: “Porque me incomunicabas con mis hijas, porque me hiciste cosas espantosas respecto a ellas, y no voy a entrar en detalles. Y encima me como denuncias de amenazas. Hago lo que puedo con mis emociones y con un tipo así del otro lado. ¿Querés saber qué más es violencia? La violencia de todo tipo que sufrí. Pruebas, entradas a la clínica, embargos. Eso es un calvario”.

Finalmente, en referencia a la acusación de infidelidad que le cruzó Matías Defederico, Cinthia Fernández aseguró en un fuerte tono: “A mí no me daría vergüenza haberte sido infiel. ¿Sabes qué igual? Supongo que si hubiera pasado, te lo mereces. Porque fui a parir sola. Porque me dijiste ‘A esta hija de p... se le ocurrió parir justo ahora. Me moría de contracciones, manejé hasta la clínica cuando tenía el útero a punto de reventar. Con riesgo a pegarme un palo, cuando vos estabas enfiestado en una casa con 10 minas. Nunca apareciste. Apareciste cuando estaba saliendo tu hija. Me hiciste postear que estaba separada. Ahí también fue violencia. Eso es un calvario. A mí no me avergüenza nada de lo que hice. Estoy muy orgullosa de la madre que soy y estoy muy orgullosa de cuidar como cuido sola a mis hijas. Sin pedirle nada a nadie y mucho menos a vos”.