El joven artista con el que Cinthia Fernández habría engañado a Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico protagonizan un nuevo y fuerte enfrentamiento. En medio del cruce, salió a la luz una supuesta infidelidad de la panelista y ahora trascendió quién es el joven artista con el que habría engañado a su ex.

El artista apodado "Pasti" fue compañero de Cinthia Fernández en Stravaganza, apodado “Pasti” y habría sido el tercero en discordia en la ruptura con Matías Defederico. El nombre del joven es Franco Friguglietti, un músico de 27 años de edad, que también se define como acróbata.

Cinthia Fernández y "Pasti".

Este lunes, Defederico acusó a través de sus historias de Instagram: “No entiendo aún ya pasados cuatro años de separarme, la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza. Realmente no puedo vivir en paz”, escribió en su cuenta de Instagram.

"Pasti" es uno de los coreógrafos y directores del circo Ánima, creado por Flavio Mendoza. También es guitarrista y tiene una banda.

"Pasti", el supuesto amante de Cinthia Fernández.

Recordemos que Cinthia Fernández contó en Nosotros a la Mañana (El Trece) lo ocurrido en la madrugada del 1 de enero. “Él me tenía que traer a las nenas, que después del brindis venían a casa. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban… Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados. Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo. Me empezó a temblar todo el cuerpo y estaba muy nerviosa”, detalló la panelista.

Luego, Cinthia Fernández se encargó de buscar a sus hijas. Por su parte, Matías Defederico no se quedó callado y la trató de infiel y violenta.