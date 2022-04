El abogado de la supuesta hija de Palito Ortega dio la nota: "Rosa está asustada desde que habló con Palito y..."

La versión de la hija no reconocida de Palito Ortega circula desde hace años. Siempre figuró como una sobrina de él, hija de su hermano Juan que vivía en el norte argentino. Sin embargo, el pasado marzo se desató un escándalo cuando la mujer en cuestión volvió a aparecer y reclamar un examen de filiación.

Fue en el ciclo A la tarde, conducido por Karina Mazzocco en la pantalla de América TV donde sacaron a la luz la información. “Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, hoy es jubilada, tiene 61 años, es oriunda de Tucumán y nació en el seno de una familia conformada por su padre en los papeles, el hermano del cantante”, dijo en su momento Diego Esteves.

Además, allí revelaron que tanto Rosa como Palito Ortega se realizaron un ADN privado en el año 2004, y después “lo cotejaron vía judicial con un examen dudoso, por ende Rosa tiene la duda sobre si Ramón no es su padre biológico”, agregó el periodista.

Pero eso no fue todo, la mujer en cuestión admitió tener miedo. “Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él”, dijo Rosa Ortega.

Además, sumó: “Así como fue capaz de hacerme lo que me hizo, que venga él a matarme o lo quiera. Ya me cagaron la vida. Si yo cuento todo por lo que yo pasé”.

Ahora, quien salió a hablar en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, fue el abogado de la mujer oriunda de Tucumán. Allí, el letrado volvió a contar cómo se enteró de la supuesta verdad sobre su padre: “La abuela paterna de ella le cuenta que era hija de Palito”.

Por otra parte, Ignacio Trimarco confió, y volvió a dejar en evidencia, que Rosa está un poco asustada porque se sintió “amedrentada” por una convención que tuvo con Palito Ortega: “En su momento tuvo una conversación con Ramón, que lo fue a ver al Congreso, y desde ahí quedó un poco asustada”.

Desde el ámbito del círculo íntimo de Palito Ortega, la única que salió a hablar fue su hija Julieta, quien expresó: "Yo no voy a desmentir nunca a esta mujer porque ella va por su verdad”. Por su lado, el cantante solamente dijo interceptado por las cámaras de A la tarde que "eso ya se hizo en su momento, muchachos”, en referencia al ADN que dejaría en evidencia si la mujer de 61 años es o no su hija.