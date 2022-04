Palito Ortega enfrentó los rumores y habló de Rosa, su supuesta hija no reconocida

Desde hace poco más de un mes, pare ser más precisos, el 30 de marzo pasado, en el programa A la tarde, en América, vienen fogoneando el tema de Rosa Ortega, una supuesta hija no reconocida de Palito, que vive en Santiago del Estero junto a sus hermanos.

La historia tiene muchos ribetes y desde el lado que la cuenten aparecen aristas inesperadas que dejan mal parados a unos y a otros. Del lado de Palito, la única de los hijos que habló (hasta ahora) fue Julieta Ortega, quien se mostró permisiva con lo que escuchó: "La mujer tiene derecho a conocer su verdad", aseguró.

Desde hace unos años que circula la versión de una hija no reconocida, que en lo legal figura como su sobrina, al ser anotada como hija de su hermano Juan. “Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, hoy es jubilada, tiene 61 años, es oriunda de Tucumán y nació en el seno de una familia conformada por su padre en los papeles, el hermano del cantante”, dijeron en A la tarde.

“La madre de Palito antes de fallecer le confiesa que ella en realidad no es hija de Juan, sino de Palito. Se hizo un ADN privado en el 2004 y después lo cotejaron vía judicial con un examen dudoso, por ende Rosa tiene la duda sobre si Ramón no es su padre biológico”, sumaron.

Al escuchar todo esto, Ana Rosenfeld saltó como abogada de Palito Ortega y dijo que todo era mentira. “Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones”, dijo Rosa.

“Esto me superó, y me siento mal, estoy mal. Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él”, manifestó a modo de amenaza en su momento.

“Así como fue capaz de hacerme lo que me hizo, que venga él a matarme o lo quiera. Ya me cagaron la vida. Si yo cuento todo por lo que yo pasé”, cerró la mujer en una entrevista con América.

En modo ronda de prensa, Palito el fin de semana charló de diversos temas con Telefe, en una entrevista que dio mucho que dio mucho que hablar. Ahora, tras darle una nota a Jorge Lanata, en radio Mitre, el mismo show de Karina Mazzocco fue tras Palito Ortega, quien por primera vez se animó a tocar el tema.

De buen humor, el papá de Julieta le dijo muy claro al cronista: "Eso ya se hizo en su momento, muchachos". El que dio la nota fue su guitarrista, quien quitó de malos modos el micrófono del canal de Palermo. ¿Fin? ¿O el comienzo de un nuevo escándalo?