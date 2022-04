Las confesiones de Palito Ortega en medio de la polémica aparición de una hija no reconocida

Una historia que oculta una trama compleja, muy sensible de un entramado familiar y que se remonta a muchas décadas en el pasado. En la última semana explotó la noticia del reclamo de su identidad de Rosa Ortega, que asegura que es hija de Palito Ortega.

La mujer contó todo lo que siente en el ciclo de A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, donde describió el origen de su convicción de la filiación hereditaria con el músico y que se entrelaza con la confesión de su abuela en los instantes finales de su vida.

Todo se enrola en una supuesta maniobra de anotarla como hija del hermano del cantante, Juan Ortega. Por eso, Rosa pelea en el plano mediático para lograr que la justicia escuche su reclamo y convencer al entorno del artista a prestarse a una prueba de ADN.

En todo ese contexto, donde las luces se posan sobre su figura, en el que la opinión pública se pregunta porque no accede a ese test para derribar las presunciones, Palito transita por días muy movilizantes, dado que emprenderá una gira de despedida de la música.

Y en torno a este adiós de los escenarios, Ortega se sentó en un sillón para brindarle una entrevista exclusiva a Telefe Noticias, en la que nadó por varios eslabones de su vida, de esos inicios, del camino que forjó y se emocionó hasta las lágrimas por su esposa y hasta por la muerte.

Ante la consulta sobre que significa Evangelina Salazar, el tucumano expresó: “Es el resumen de todos mis anhelos. Tenía su carrera por delante, a ella no le gusta que se lo recuerde, pero hizo una película y fue a San Sebastián (España) ganó el premio a la mejor actriz, le llovían ofertas de todos lados y dijo no. Dejó todo para formar la familia”.

En cuanto a ese amor impresionante, Palito narró las sensaciones que recorrieron su cuerpo al encontrarla en su sendero: “Cuando la conocí al poco tiempo, yo decía ‘esta es la madre de mis hijos’”. Y también confesó sus ausencias en la crianza de los niños: “Fui menos padre de lo que ella fue madre, ella cubrió mucho mis ausencias. Me he ido de mi casa con un niño en brazos y al volver estaba dando sus primeros pasos”.

Para cerrar, el famoso músico abrió su corazón y marcó cómo se imagina el cierre de su vida y las personas que estarán a a su lado. “El tema es a donde quise llegar, con quien quise compartir mi vida, quienes son los seres que quiero y quien quiero que me tenga de la mano en el último momento. Solamente hay unos nombres, no tengo dudas que estarán los seres más queridos. La vida me dio mucho”.