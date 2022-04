Cómo está Miranda, la hija de Érica Rivas y Rodrigo de la Serna, que a sus 22 años brilla como actriz

Dicen que “lo que se hereda no se roba” y es lo que pasa con Miranda de la Serna, la hija de dos de los mejores actores de la escena argentina, Érica Rivas y Rodrigo de la Serna, ambos talentosísimos y con carreras de éxito tanto en la Argentina como en el exterior.

“Nací en un camarín”, dijo alguna vez Miranda, que a sus 22 años, se perfila como una estrella tras lucirse en papeles destacados en el cine: en 2018, actuó en Amor urgente, su primera película, y en 2019, en el thriller Bruja, donde participó junto a Érica.

Pero fue en Errante corazón, donde la primogénita del actor de Okupas hizo de hija de Leonardo Sbaraglia, film que tuvo un importante reconocimiento, cuando todos los ojos se posaron en ella. Tanto fue así, que al poco tiempo del estreno Miranda viajó a España a rodar un thriller, convocada por una plataforma de contenidos y por el equipo de series como Velvet y Las chicas del cable.

“Vine a España para trabajar en una serie que se llama Now and Then, para la plataforma de Apple TV”, contó a fines de 2021 a la revista Marie Claire la joven que se declara vegana y feminista como su mamá, con quien además de coincidir en valores y luchas, guarda un impresionante parecido físico.

"Soy de las que en una cena familiar se pelean seguido con sus abuelos porque dicen cosas horrorosas, retrógradas… Es algo que heredé bastante de mi mamá”, dijo en esa misma entrevista, donde aclaró que no se cree dueña de la verdad.

“Me gusta escuchar las opiniones de los demás y sé que no tengo la verdad absoluta de nada, pero mis convicciones las llevó acá, en mi corazón”, agregó en esa oportunidad esta actriz que lo tiene todo para hacerse notar en el mundo del espectáculo.

Miranda nació en 2001, al poco tiempo de que sus padres empezaron su relación, que se extendió hasta 2010, cuando, dicen, el actor se enamoró de Soledad Fandiño mientras grababan la novela Contra las cuerdas, en la TV Pública.

“Me hice cargo de muchas cosas, reflexioné mucho sobre mi vida, gané perspectiva. Rescato ese tiempo, aunque fue doloroso, fue duro; durísimo. Fue una especie de renacer, pero a los 33 años. Igual, fue genial”, reveló De la Serna al referirse a la inesperada ruptura con Rivas, en PH Podemos Hablar.