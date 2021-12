El motivo que habría desencadenado la separación entre Rodrigo de la Serna y Érica Rivas hace 21 años

Hay pocos actores argentinos que lograron el reconocimiento internacional que consiguió Rodrigo de la Serna, quien algunas semanas atrás estrenó la última entrega de “La casa de papel”, serie de Netflix que le permitió llegar a todas partes del mundo.

Pero lejos de la fama, las excentricidades y los lujos que cualquier estrella de su calibre podría disfrutar, el actor siempre mantuvo un perfil bajo, humilde y sencillo. Y así trato de que pase su vida privada, pero no siempre se logra.

Uno de los aspectos que más interesa entre las figuras del mundo del espectáculo es su situación sentimental, y Rodrigo de la Serna vivió muchos romances conocidos, pero el más famoso de ellos fue su larga relación con Érica Rivas.

Rodrigo y Érica se conocieron en 1998 mientras grababan “Campeones de la vida”, la novela que fue un gran éxito de Polka y El Trece. En aquel entonces ambos estaban en pareja y creían que lo suyo era algo imposible.

"El que estaba muerto de amor era yo. Cuando no había motivos para estar cerca, me los inventaba. Cuando le dije todo lo que sentía, ella no pareció sorprenderse y una de las primeras cosas que dijo fue que a ella le pasaba lo mismo”, comentó en su momento Rodrigo sobre el inicio de su romance.

La pareja celebró como fecha de inicio de su relación el 21 de septiembre de 1999 y menos de dos años después, en enero del 2001 llegó Miranda, el fruto de su amor.

Sin embargo, no todo es perfecto y esa historia llegó a su fin 11 años después, en el 2010. Momento en que Rodrigo de la Serna admitió haber sufrido muchísimo la única vez que se refirió al tema.

“Me hice cargo de muchas cosas, reflexioné mucho sobre mi vida, gané perspectiva. Rescato ese tiempo, aunque fue doloroso, fue duro; durísimo. Fue una especie de renacer, pero a los 33 años. Igual, fue genial”, dijo el actor invitado hace algunos años atrás a la mesa de PH Podemos Hablar (Telefe).

Lo cierto es que mucho se dijo sobre este inesperado final. En aquel entonces Rodrigo de la Serna y Érica Rivas vivían un magnífico presente laboral y sus carreras estaban en el mejor momento.

Pero las malas lenguas aseguran que en el medio de ese gran presente, una mujer se interpuso en la vida de los padres de Miranda. La crisis que desencadenó en separación tuvo mucho que ver con el acercamiento de Rodrigo a Soledad Fandiño, su compañera en la novela “Contra las cuerdas” (TV Pública).

Tal es así que a los pocos meses, de la Serna finalmente blanqueó su romance con la actriz, mostrándose juntos en eventos públicos. Sin embargo ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto.

Aquella historia duró solo algunos meses. En octubre de 2011 ya había terminado, pero basto para llevarse a cuestas una historia de amor que quedará para siempre en el recuerdo de los grandes romances del mundo del espectáculo.