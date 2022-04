Jorge Rial habló de su shock por el embarazo de Morena y deslizó una inesperada frase sobre Intrusos

Jorge Rial compartió una cena junto a su hija Morena y el novio de la joven tras la noticia del embarazo, y en diálogo con un móvil el conductor se refirió al shock que le causó la noticia que le dio la influencer, habló de su relación con la televisión y deslizó un inesperado elogio hacia Intrusos.

Frente a la cámara de Intrusos (América) Alejandro Guatti, Jorge Rial se refirió al embarazo de Morena y reconoció se puso contento después de “pequeños minutos de shock, apenas tres mil cuatrocientos”, ironizó.

Luego el conductor expresó que se quedó tranquilo de haber hablado con la actual pareja de su hija “Es otro hijo, es un montón de cosas y circunstancias que hay que cuidar, y trato de cuidar”, aseguró.

En cuanto a su situación sentimental con Romina Pereiro, Jorge Rial comentó: “Estoy muy bien. De pie, como siempre. De pie, que no es poco”. En tanto que cuando le preguntaron si se encuentra solo, el periodista repondió: “Solo no, estoy con mis hijas”. Aunque despues, en dirección con el tono de la consulta se sinceró: “Por ahora sí. Nada es definitivo en esta vida, salvo la muerte. Y como no me pienso morir…”.

Por otro lado, sobre su presente al frente de Sobredosis de TV (C5N), Rial admitió: “Estoy desenamorado de la tele. Ya al final de Intrusos me había dado cuenta”.

En ese momento de la breve entrevista, Jorge Rial deslizó una inesperada frase sobre Intrusos. “Me alegra que esté Flor al frente de Intrusos. Me parece bárbaro. Me gusta mucho”, cerró. El comentario llega poco tiempo después de que el conductor haya tenido duras palabras hacia la actual gestión del legendario programa de chimentos.