El inesperado gesto que tuvo Jorge Rial con Luis Ventura tras la muerte de su hermano

Luis Ventura atraviesa un doloroso momento familiar tras la muerte de su hermano. En la mañana de este lunes, el periodista comunicó la triste noticia. "Chichí... me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría. Negro, te voy a extrañar. Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar. Hermanos hasta la eternidad", escribió en un posteo de Instagram en el que sumó una fotografía en la que se los ve juntos.

El periodista recibió muchos mensajes de distintas figuras del mundo del espectáculo. Uno de los que sorprendió fue Jorge Rial, quien le envió un saludo a su ex colega de Intrusos en su programa Argenzuela en Radio10. "Le mando un saludo a Luis Ventura, que falleció su hermano", comenzó diciendo el periodista. Luego, agregó: "Le mando un abrazo enorme", dejando en claro el apoyo hacia su colega en este difícil momento.

Carlos Alberto Luna tenía 82 años y desde hacía algunos días presentaba un cuadro grave. Este fin de semana, Ventura había revelado en diálogo con Polino Auténtico (Radio Mitre) que su hermano estaba muy enfermo. "Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal", relató.

"Tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital", agregó.