El sorpresivo comentario de Jorge Rial tras la noticia del embarazo de su hija Morena

Morena Rial confirmó la semana pasada que está embarazada de su segundo hijo. La influencer anunció la noticia en una charla con LAM, donde contó algunos detalles de cómo se siente.

"Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó en comunicación con el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

Luego, durante una entrevista con Juan Etchegoyen, More reveló cómo decidirá el nombre del nuevo bebé: "Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi. Los nombres de mi papá no son muy lindos, así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo", explicó.

Ahora, le tocó el turno a Jorge Rial. El periodista se mostró sorprendido por la noticia de que espera su segundo nieto. "Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", contó el periodista durante un móvil con A la tarde (América).

Se trata del segundo hijo de Morena, quien ya es mamá de Francesco Benicio (3), fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. "Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido", agregó. Luego, admitió: "Vi la ecografía, era un maní chiqito. Estoy alegre, claro que estoy alegre, y en shock".

Finalmente, Jorge reconoció que lo sorprendió el anuncio: "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo", expresó.