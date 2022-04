Morena Rial contó cómo eligirá el nombre de su segundo bebé

Morena Rial confirmó la semana pasada que está embarazada. La hija de Jorge Rial espera su segundo hijo de su actual pareja Maximiliano Bertorello. En charla con LAM, la influencer contó que la noticia la tomó por sorpresa y que está muy feliz.

"Tengo bastantes nauseas", contó Morena. Luego reveló cómo se percató de su estado. "Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó.

Entre otras cosas, Morena Rial contó cuál fue la reacción de su padre al enterarse de la noticia. "Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tengo un bebé en la panza", detalló.

Ahora, el cantante codobés de 28 años, dio una entrevista al periodista Juan Etchegoyen donde se refirió a la llegada del bebé y su novia se sumó a la charla. "Mi papá (Jorge) estaba emocionado, a él se lo contó Francesco porque este habla mucho, le contó él directamente, le dijo ´Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza´", señaló Morena.

Luego, More reveló cómo decidirá el nombre del nuevo bebé: "Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi. Los nombres de mi papá no son muy lindos, así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo", explicó.

Por su parte, el sexo del bebé no es un tema que le preocupe saber a Morena de antemano. "Me es indiferente el sexo, el que venga va a ser bienvenido, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas", comentó.