Morena Rial contó cómo se tomó Jorge, su papá, su nuevo embarazo: "Me dijo que..."

Angel de Brito en la noche del jueves 14 de abril, en LAM, tiró una gran bomba. No de esas que se venden en los programas de chismes, sino una grande porque está muy claro que nadie se lo esperaba. "Morena Rial está embarazada de dos meses", dijo el conductor de América, tras jugar un rato a modo enigmático.

Todo el mundo cayó rendido ante la información. Y todo el panel se quedó sin creer la info. A poco de confirmar su noviazgo con Maximiliano Bertorello, un cantante de cuarteto más conocido como "El Maxi", la mayor de las hijas de Jorge Rial ya tiene en camino a su segundo baby.

"Me empecé a sentir mal y a tener vómitos, por lo que me hice el test y me dio positivo", contó Morena, en una charla con todo el equipo de LAM, en vivo. La joven relató que su papá quedó "shockeado” con la noticia, y que ella misma viajó desde Córdoba para contárselo en un almuerzo familiar.

“Estábamos sentados comiendo y yo le había explicado a Francesco, mi hijo de tres años, ‘mamá tiene un bebé en la panza’ y él le dijo ‘tatita mi mamá tiene un bebé en la panza’. Me mira mi papá fijo y me dice: ¿es verdad? Yo no quería decírselo tan rápido, quería esperar al postre por lo menos”, bromeó Morena.

Luego del gracioso relato, More contó que “hace mucho no habla con la niña Loly Antoniale ” y que “no quiere meterse” en la historia de su padre. "No tengo ni idea si se casó ni nada. Aparte diga lo que diga van a tomarlo a mal y no quiero estar en los medios por eso", sumó.

Rial Junior relató que actualmente está viviendo en Córdoba con su novio, pero que le gustaría que el bebé “nazca en Buenos Aires”, a pesar de que iba “a ir y venir” de una provincia a la otra.

Además, Morena mencionó que afortunadamente "la relación con el padre de su primer hijo, es excelente. Maxi habló con papá la el día que le contamos y le pidió que me cuide. El dijo que lo va a hacer, como siempre". ¡La que se viene!