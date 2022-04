El pedido que el hermano de Luis Ventura le hizo antes de morir: "Negro, dejame..."

Luego de una larga lucha contra el cáncer, en la mañana del lunes 18 de abril murió Carlos Alberto Luna, el hermano mayor de Luis Ventura que hasta los 18 años el periodista creyó que era su tío. Desconsolado por la pérdida de su ser querido, Luis habló con LAM a la salida de la casa velatoria donde le dieron el último adiós.

“Mi hermano vivió toda la vida como un dandy de grande, pero tuvo una infancia y juventud difícil”, arrancó el presidente de APTRA, en diálogo con Ángel de Brito. “Para mí fue el tío Chichí hasta los 18 años. Hasta que un día me agarró y me dijo: ‘no soy tu tío, soy tu hermano’. Imaginate el golpe emotivo. Tuve que empezar a comprender años de postergación que nos perdimos de amarnos”, dijo.

En este sentido y como un homenaje de amor a su hermano, Ventura confió que pensó incorporar al suyo el apellido Luna, el de su mamá. “Lo estoy pensando seriamente porque no quiero dejarlo afuera al Negro… Hay chicos que a lo mejor andan por la vida buscando un apellido y una familia. Por eso he defendido tanto ese lugar”, reveló.

Y contó cómo fueron los últimos momentos de su querido “Chichí”: “Realmente él se quiso ir una semana antes porque el dolor era impresionante. No sabés lo que sufría este cristiano. Él había tenido varios anuncios de pólipos en la zona testicular”.

“La peor enfermedad que tuvo fue haber sido tan sano, por eso el cáncer de pulmón se lo devoró en meses”, detalló, y agregó un detalle estremecedor sobre su pedido final: “La última vez que lo vi lúcido me dijo: ‘Negro, dejame ir’. Y los hijos no querían saber nada. Estaban aferradísimos a su viejo”.

“Uno de ellos estaba en Barcelona y dejó todo para venirse acá. Cuando cumplió 82 años, el 5 de abril, quería salir para pasarlo en su casa. ‘Me quiero morir en mi casa’, dijo. Lo sacamos con el riesgo de saber que era lo que él quería. Tuvo que venir una ambulancia de urgencia”, señaló.

Luis contó que Carlos nació cuando su mamá tenía 17 años: “La dejó embarazada un rufián y se borró. No dejó para el morfi, no dejó un techo ni el apellido. Mi hermano la pasó mal cuando era pibe, pero no vivió con resentimiento eso. Apareció un mago que fue mi viejo que le dio una familia y un apellido. Lo hizo sentir como un integrante más de la familia”.

“Chichí... me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría ... Negro te voy a extrañar... Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar... ¡Hermanos hasta la eternidad!”, fue el sentido mensaje de despedida que el conductor le dejó en sus redes.