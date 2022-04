Luis Ventura habló del complicado momento que está atravesando

En las últimas horas, Luis Ventura abrió su corazón y le contó a Marcelo Polino la difícil situación que está atravesando. Todo se dio en marco de una nota que le brindó al comunicador en su programa radial para hablar de la próxima entrega de los Premios Martín Fierro.

Al aire, el conductor de 'Secretos verdaderos' señaló: "Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal. Además, tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital".

Y luego, sobre los galardones, explicó: "Para mi gusto, los Martín Fierro están por encima de los Oscar. El lunes yo voy a estar en el programa de Vero Lozano, ya América me dio la autorización, y ahí vamos a anunciar todas las nominaciones".

No es la primera vez que Ventura habla de su hermano en los medios. El fin de semana pasado, el periodista le dio inicio a su ciclo en América TV con un particular mensaje para su consanguíneo. "Quiero arrancar de manera inhabitual este programa, pero le quiero mandar un abrazo fervoroso a mi hermano mayor, al negro, al Chichí. Seguramente me está mirando…en una cama del Hospital Español", expresó.

Luego, visiblemente emocionado, agregó: "Antes de irme, de donde hoy yo pasé gran parte del día, él me dijo ‘andá que te voy a estar mirando'. Así que este saludo es para vos".