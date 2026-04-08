Revelaron una foto que confirma la relación entre un conocido modelo y una periodista

En el programa Puro Show mostraron la prueba que confirma el romance entre dos figuras muy conocidas de la televisión.

Los romances en el ambiente artístico y televisivo se encuentran a la orden del día. En las últimas horas dieron a conocer una fuerte información que tiene como protagonistas a un modelo argentino y a una periodista de la señal de noticias TN.

En su momento, Juan Etchegoyen dio la primicia: "Desde sus entornos me cuentan que están muy bien, iniciando una linda historia de amor. Desde acá, felicitaciones a Guada y a Mario y que estén juntos para siempre. Hacen una pareja muy bonita y me dicen que están en un gran momento, enamorados".

Esta relación finalmente fue confirmada en las últimas horas luego de una foto que mostraron en el programa Puro Show (El Trece): "Hay imágenes de este romance, se empezaron a mostrar juntos en San Isidro, acaramelados, a los besos y agarrados de la mano", expresó Pochi, panelista del ciclo.

La foto que confirma la relación amorosa entre el modelo y la periodista Captura de pantalla 2026-04-08 174118 La relación avanza de manera firme. Foto: captura de video / El Trece. "Parece que está bastante consolidado", comentó la panelista sobre este romance que está comenzando. Si bien en la foto se los ve juntos, por el momento no se han mostrado en redes sociales.