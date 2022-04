Luis Ventura contó su dura historia familiar: "A los 18 sumé un hermano que..."

El último lunes, Carmen Barbieri se enteró que podría tener una hermana: la mujer en cuestión se llama Alicia, tiene 61 años y sería hija de Alfredo Barbieri, que habría conocida a la madre en una gira musical.



“Si tengo una hermana, ya mismo me hago el ADN”, dijo Carmen Barbieri en su programa, en una charla telefónica con Luis Ventura, que también sorprendió al revelar una historia similar. “Se agrandó la familia”, le dijo Ventura, antes de comenzar su relato.





“Te voy a contar algo que lo saben las personas que son de mi familia y tienen cercanía. Yo sumé un hermano a los 18 años. No se sabe porque es un hecho anecdótico, porque es mi sangre, pero no se crió conmigo”, contó el periodista.



Ante esta situación, Ventura dejó una reflexión sobre el tiempo transcurrido entre aquel día en el que se enteró de que tenía un hermano y el día de hoy. “A lo mejor lo que me planteaba la vida es cuánto tiempo perdimos de queremos y amarnos”, expresó.



“Yo no estaba al tanto de lo tuyo. Me enteré ayer al aire. Me llamó la atención. Las historias surgen por cuestiones de voluntad. Lo mejor es el ADN, que no miente”, le comentó el periodista a Carmen.



Sobre la posibilidad de que un eventual ADN dé como resultado positivo, Carmen sostuvo: “Si es mi hermana o no lo es, la voy a abrazar. Todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad”.





Por su parte, Ventura comentó que este tipo de historias y situaciones son más comunes de lo que la gente cree, que hay mucha gente buscando su identidad y que este acontecimiento en la vida de Carmen también le genera un interés a ella de saber si es esa mujer es o no su hermana.



“Yo descubrí en esta temática que abordaron en el programa de Mazzocco. Es una especie de gente que busca gente. No todo el mundo quiere hablar de las miserias, de la intimidad, de la familia. Cuando se escarban en las familias, aparecen cosas no gratas. Estas historias se van escondiendo hasta de los propios protagonistas”, concluyó Ventura.