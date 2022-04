La terrible crítica de Luis Ventura a Wanda Nara al ver sus fotos hot: "Era un..."

Luis Ventura pasó por LAM, el programa de Angel de Brito, en América, y no dejó cabeza por cortar. Una de suis víctimas fue Wanda Nara, a quien el ex director de la revista Paparazzi conoce como pocos porque la “vio desde chiquita” cuando se la acercó un productor.

“Fue una avivada, en realidad el que inventa toda esa movida es Aldo Funes. Aldo Funes tenía la vedette más joven de la revista argentina, es más, tenía una menor de edad, Wanda era menor, no podía haber subido a la marquesina y al escenario, tuvo que tener permisos e hizo un montón de cosas", relató Ventura.

Allí fue cuando el ex Intrusos recordó que Aldo "venía a golpear y a raspar, Wanda no entraba por ningún lado. A ver, no es esta Wanda estéticamente que vemos hoy, era una chica que había que acomodarle la estética un poco", asumió sobre los rasgos físicos que tanto se remarcan de la mayor de las Nara cuando entró a la farándula.

"¿Cómo nace la vedette virgen? Después ella dijo que no, ella lo cuenta después. El calzoncillo hay dos versiones, una que era del cámara y había otra que decía que era de Clerici, que en ese momento era novio de Panam. Pero más allá de eso, entonces yo a los cronistas que estaban allá, les pido una nota con Wanda, que era la chica del momento", sumó Luisito.

Ventura cerró con su opinión sobre la sesión de fotos de Wanda que se hizo en esos días, post Maradona: “Entonces me traen unas fotos de una chica que no tenía noción del peor horario para fotografiar, que es el mediodía, se había hecho fotos al mediodía, la habían hecho rodar en la arena, cuando vi las fotos dije esto es un matambre que no puedo publicar".

"Por eso, unas semanas después, ya en Buenos Aires, hicimos lo de la virgencita y todo eso. En un principio no salió publicado, pero a las semanas las dimos y se armó todo un revuelo, pero que en los kioscos no rindió mucho porque a pesar de lo que se cree Wanda no es una gran vendedora de productos, sólo su imagen", relató.

El resto de la historia es bien conocida. Wanda se casó con Maxi López, se divorció, tuvo “mil hijos”, y su segunda boda con Mauro Icardi. Hace unos meses apareció en escena una tercera invitada (la China Suárez), y todo el sueño casi vuela por los aires (junto con el Guardaespaldas de estas horas). Pero Wanda sigue tan firme y con tanto empuje como en aquellas fotos de “matambre”, según Ventura.