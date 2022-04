Cómo tomó la mamá de Morena Rial la noticia del embarazo

En los últimos días, Morena Rial confirmó la feliz noticia: junto a su novio, "El Maxi", será madre por segunda vez. "Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente", contó en una entrevista que brindó a LAM.

Y sobre cómo reaccionó su papá, Jorge Rial, señaló: "Se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba".

Además, reveló cómo se enteró el periodista. "Antes yo le había contado a mi hijo Francesco. Le dije ‘mamá tiene un bebé en la panza’. Y bueno... fue y le dijo ‘Tatita, mamita tiene un bebé en la panza’. Mi papá me miró y me preguntó si era mentira. Ahí le conté que era verdad. Fue todo muy rápido", detalló.

Morena y Jorge Rial

Ahora, en Instagram, la joven mediática compartió cómo se tomó la hermosa noticia su mamá de corazón: Jacqueline Patoka. Desde que en el 2011 el ex Intruso se separó de Silvia D’Auro, Morena se fue alejando de ella y hoy, cuando hace referencia a su mamá se refiere a la empresaria uruguaya que reside en Miami.

La mujer compartió una foto junto a un mensaje. "Este mes es de festejo, primero voy a ser abuela de nuevo y segundo, bye bye para ya sabemos quien. En el póker soy muy buena”. Y sumó: “Orgullosa de vos, mi hija divina”.

Noticias Relacionadas Esto le dijo Jorge Rial a Luis Ventura en el camarín cuando lo echó de Intrusos