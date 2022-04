La dura versión de la crisis de pareja de Stefi Roitman y Ricky Montaner: “No me acostumbro a…”

El de Stefi Roitman es otro de los casos de quienes deciden dejar todo por amor e irse detrás de la persona que aman. Así lo hizo en 2020, cuando, apenas arrancó la pandemia, se fue a vivir a Estados Unidos con Ricky Montaner.



A partir de aquella, seguramente, difícil decisión, la influencer reparte su tiempo entre Buenos Aires y Miami. Pero, lejos de lo que el común de la gente puede imaginar, las cosas no parecen ser tan fáciles ni de color de rosas.



En su cuenta de Twitter, Stefi compartió con sus seguidores lo complejo que resultan las despedidas de sus seres queridos, y más en estos momentos en los que pasa poco tiempo con ellos entre idas y vueltas.





“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy, igualita a la del mes pasado”, tuiteó Stefi tras el regreso de sus padres a la Argentina luego de que la visitaran en Miami.



“Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, agregó en el mismo tuit la influencer.



Este descargo lleno de emociones y melancolía llega pocas semanas después de que trascendieran rumores de crisis en su relación con Ricky Montaner, con quien prácticamente no comparten tiempo juntos desde la luna de miel.





Otra cuestión que se conoció es el vínculo con su suegra, Marlene Rodríguez, no estaría pasando justamente por su mejor momento.



A pesar de todas estas versiones, Stefi desmiente todo cada vez que tiene la oportunidad y asegura que la distancia entre ella y Ricky sólo se debe a cuestiones laborales y de la ajustada agenda que tienen ambos.