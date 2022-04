Stefi Roitman confesó qué es lo que más le cuesta de su vida con la familia Montaner

Desde que Stefi Roitman consolidó su relación con Ricky Montaner, la artista vive en Estados Unidos rodeada de la gran familia del cantante. Sin embargo, hay algo de su nueva vida que le cuesta a la actriz y no dudó en ponerlo en evidencia.

Más allá de la atención de la prensa sobre su romance y los constantes rumores de crisis, Stefi Roitman debe lidiar con la distancia respecto a sus seres queridos en nuestro país. A esto se suman las versiones de tensión con su nuera, que ambas se encargaron de desmentir.

Después de la luna de miel, Stefi viajó sola a la Argentina, lo que fue el puntapié de una serie de confusiones en los medios sobre un presunto malestar en la pareja. Sin embargo, ellos siguieron adelante reafirmando su amor a través de múltiples muestras.

Más allá de la vida que eligió, Roitman expresó a través de un categórico posteo de Twitter que es lo que más le cuesta de vivir en Miami rodeada de la familia Montaner. La artista extraña a sus allegados en nuestra tierra, a quienes ve de manera muy ocasional.

“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, escribió Stefi Roitman.

El posteo despertó una serie de sospechas entre los seguidores de la artista alrededor de hasta qué punto es feliz con su vida junto a la familia Montaner. Sin embargo, a diario, Stefi comparte una serie de postales en las que deja en evidencia que se siente bien de la vida que eligió junto a Ricky y los suyos.