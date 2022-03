Todas las internas dentro del clan Montaner contra Stefi Roitman que hacen peligrar su matrimonio

Se habló de la “secta Montaner”, de clan cerrado donde todos los hilos y decisiones las manejan Ricardo y Marlene, la matriarca… Lo cierto es que la familia política que “adoptó” a Stefi Roitman desde que se casó con Ricky no es un círculo nada fácil de entrar, ni de salir, y los roces con la influencer se hacen cada vez más notorios.

“Nadie entra, nadie sale”, lo dijo el mismísimo intérprete de “Cachita”, el día de la boda de ensueños que celebraron en Exaltación de la Cruz, en un tweet en el que escribió mal el apellido de su nuera y dejó en claro quién manejaba la batuta: su esposa.

"Dios en perfecto control y Marlene cuidando cada detalle del montaje, mirando que todo tenga la excelencia para que Dios se complazca. Se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roidman. Como dijo mi hijo Héctor, ‘se cierra el grupo de Whatsapp, nadie sale, nadie entra’”, escribió Monta.

Fue ese día cuando las tensiones con la joven quedaron a la vista de todos en cuanto apareció la suegra vestida de blanco, como una novia-madre marcando la cancha. Si bien Marlene Rodríguez Miranda se defendió argumentando que había lucido un típico look de Carolina Herrera, hay quienes aseguran que Roitman estalló con sus íntimas.

“Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda", habría dicho la rubia, según Juan Etchegoyen, dando cuenta de que las tensiones venían desde antes. Desde ese momento, todas fueron aclaraciones dentro de los miembros del clan Montaner.

“Stefi es un bombón, es lo más dulce, llora por todo, se emociona. Ella forma parte de la familia, es como si hubiera estado con nosotros siempre”, le dijo Marlene a Pampito.“Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso ¡Qué vaina tan horrenda! Ella es muy linda y la realidad es que si yo fuera mala con ella yo sería una mierda”, agregó.

Para que no queden dudas, la mamá del cantante dejó palabras extremadamente melosas que muchos leyeron como impostadas al compartir una fotos de la parejita en su boda. "Qué imagen hermosa esa. Cada minuto fue fuera de lo normal. Dios, la familia, los amigos, la belleza, la creación, el trabajo en equipo, la música, el amor. Dios es sobreabundante. Los Montaner en manada".

Y Stefi le comentó: "No paro de sonreír viendo cada videíto o foto. Qué sueño más hermoso. Los amo mucho”. Sin embargo, con el correr de los días empezaron a surgir movimientos llamativos en las redes que encendieron las alarmas.

“A veces tenemos que agradecer a Dios por lo que no pasó. Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, fue lo que expresó Roitman cuando llegó a la Argentina de su luna de miel en México, sin su marido, que tenía compromisos laborales.

A varios les sorprendió que Stefi se mostrara en sus salidas con amigas, haciendo la suya, mientras Ricky aparecía a las sonrisas con una joven tiktoker colombiana, como si fuera algo raro. Y marcaron que esta pareja pretende jugar una dinámica distinta dentro del grupo cerrado, lo que no sería muy bien visto.

Empezando porque Ricky y Stefi no viven con el familión en Miami, como sí lo hacen Evaluna y Camilo, más allá del período de la cuarentena en el que la rubia quedó varada en una de sus mansiones. Quien también salió a hablar en defensa de la armonía familiar fue Ricardo, que se mostró enfurecido

"Yo pensaba que la tontería y el chisme era para pasquines. ¿Alimentan la tontería? Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día", escribió, sacado.

Y luego la joven habló en Urbana Play: "Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”.

Pero… los rumores no terminaron ahí, porque cada actitud o movimiento de Stefi es seguido con una lupa. “Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda. ¿Y vos?”, expresó recientemente en Twitter, dando lugar a las especulaciones.

Y si bien ella no volvió a decir nada, todavía sus seguidores le hacen notar que la ven distinta desde que se casó con el hermano de Mau. “Ya no sos la misma, Stef, se te nota en tu carita que no estás bien”, le escribieron. A lo que ella respondió: “Gracias seguidora, pero estoy igual de bien y de mal que siempre. ¿Qué me verán? Yo me quedo como… apa. ¿Qué tendré? ¿Envejecí?”.