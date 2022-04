Daisy May Queen reveló que su padre fallecido le envió un mensaje: "Le perdí miedo a..."

La locutora Daisy May Queen sorprendió en LAM con un relato verdaderamente impactante sobre su padre fallecido, quien le mandó en reiteradas ocasiones un mensaje desde el más allá. Increíble, pero real.



“Lo quería comunicar para gente que sufrió alguna perdida o está próxima a eso. Le perdí muchísimo miedo a la muerte y lo sentí como una liberación. Y me llegó de una manera tan contundente que fue imposible dudar. Esa fue la forma que tenía que pasarme para que no dudara”, comenzó su relato la locutora.





“Yo tuve que viajar después de volver a India en enero de 2020. A mi papá lo internan en terapia intensiva. Me vuelvo a Buenos Aires para estar con él. Fueron 15 días en terapia intensiva y fallece el 26 de enero, Día de la República de la India. Ese día. Por empezar ya era notable eso”, cuenta Daisy, para sorpresa de todos en el panel de LAM.



“Me vuelvo a la India y, cuando entro a mi casa, siento la presencia de mi papá en mi habitación. No lo puedo explicar, siento que estaba él. Le dije en voz alta que al final tenía que morirse para ir a visitarme. Nunca quiso. Se enojó un poco cuando me fui, pero finalmente entendió que era lo que tenía que hacer”, agregó, antes de revelar la parte más impactante.



“En ese momento, me da un mensaje, muy personal. Me fui a la cama con una sensación muy bonita. Después de un rato, pienso que lo inventé en mi cabeza, porque me gustaría que me hubiera dicho eso”, contó sobre la reflexión inmediatamente posterior.



Las panelistas de Ángel de Brito le preguntaron si aquel mensaje era una respuesta a alguna pregunta que nunca le había dado en vida, pero ella aclaró: “No era una respuesta. Me estaba diciendo algo muy concreto”.





Luego, pasó a relatar la parte en la que el fenómeno paranormal se confirmaba. “Me llegó un mensaje de una chica que viajó con nosotros el año anterior. No sabía que era médium. Tu papá me está rondando y quiere que te dé un mensaje. ¿Te molesta si te transmito el mensaje? Porque hay gente a la que le molesta”, cuenta.



“Yo no creía en estas cosas. Esta persona me da el mismo mensaje que había recibido esa noche. Y no contenta con eso, después contacto por casualidad con un médium, que me habla en Instagram y me propone hacer un vivo. Como era pandemia, con algo había que entretenerse. Como no te conozco, me gustaría que charlemos. Me dice que está mi papá y que me quiere dar un mensaje. Y era exactamente el mismo mensaje”, concluyó Daisy May Queen.