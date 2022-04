A 9 años de vivir en India, Daisy May Queen hizo un explosivo balance de su vida: “Me decían que…”

La sorpresa que generó la partida de Daisy May Queen a la India hace 9 años en el medio del momento de mayor éxito de su carrera aun hoy sigue dando vueltas en los medios. Y, de eso, la ex conductora de radio habló en un reportaje con la teve, donde hizo un explosivo balance sobre su vida en Oriente.

Lejos de arrepentirse de su decisión, la locutora recordó en charla con Andrea Falcone, en América, que lo peor fue que sus colegas no la apoyaron en aquellos días tan complicados. “Me sentí juzgada”, reconoció en la extensa charla que se pudo ver en la mañana del domingo.

Lejos de la fama y el gran éxito radial, en India, Daisy lleva adelante una vida austera, vendiendo pastelitos veganos y siendo guía turística de grupos de habla hispana. "Me fui de Buenos Aires a los 48 años, ahora tengo 56. Me siento privilegiada por envejecer", afirmó.

Ante la pregunta de la mirada de los otros sobre su drástica determinación de cambio, la locutora recuerda: “Al principio sí. Todos mis colegas me decían 'estás loca, con la carrera que tenés te vas a vivir a India con una mano adelante y otra atrás, sin saber que vas a hacer'. Yo no me los banqué”.

“'¿Por qué dejas tu laburo? Es un lugar seguro', era otra de las cosas que me decían. Y yo, la verdad es que, nunca quise mantenerme en un lugar seguro. Cambiar de vida me parecía que era lo más natural de hacer”, contó.

“Porqué, digamos, yo sentía que ya no tenía demasiado para entregar en lo que estaba haciendo, no te digo que me estaba aburriendo, pero más o menos”, confesó. “Necesitaba un cambio, necesitaba cambiar de vida, no quería tener una sola vida, no quería morirme con un micrófono enfrente o haciendo lo mismo que hacía siempre”, resaltó.

Además, Daisy reconoce que los modos de trabajar en los medios de comunicación estaban mutando y no se sintió con ánimos de adaptarse a esos cambios: “Obviamente también los tiempos cambian, las modas cambian, las formas de hacer radio y de hacer televisión cambian, y yo no me sentía como para seguir adelante con la situación”, cerró.