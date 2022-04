El filoso dardo de Ángel de Brito contra Socios del Espectáculo tras el descargo de la China Suárez

Este sábado, Ángel de Brito lanzó un filoso dardo contra Socios del Espectáculo (El Trece), luego de que desde ese programa dieran un dato falso sobre la China Suárez, que la propia actriz se encargó de aclarar con un furioso descargo contra el canal del mencionado ciclo de chimentos.

De Brito retuiteó un posteo de la cuenta de LAM (América), con el posteo de la China contra El Trece y su gerente de programación, Adrián Suar. Sin dar nombres, aunque evidentemente refiriéndose a Mariana Brey y Socios del Espectáculo, el conductor sentenció picante: "La Polaca contra el Chueco. El precio de inventar pavadas".

Ángel de Brito eligió para identificar a la China Suárez en su publicación el nombre del personaje que ella interpretó en "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", la exitosa ficción de El Trece de cuya segunda parte quedó excluida.

Recordemos que la panelista de Socios del Espectáculo había explicado cómo se toma la actriz los rumores sobre ella con una polémica frase atribuida a alguien del entorno de Suárez. "Esto me lo dijo una amiga de ella, no sé si siguen siéndolo o no, pero me lo dijo hace unos meses cuando le pregunté cómo vivía esto Eugenia... La respuesta que La China le dio a su amiga en ese momento, y lo digo entre risas porque me llamó la atención fue: ‘Yo no soy Rosa de Berazategui, soy La China de Zona Norte’".

Luego, el intendente de Berazategui Juan José Mussi se sumó a la polémica con un errático posteo que decía: "Estoy orgulloso de cada Rosa de Berazategui, porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia... ¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas".

Indignada por toda la confusión, la China Suárez expresó a través de un picante posteo: "Señor intendente, dispóngase de trabajar en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese conmigo por difundir algo que no es cierto. Ya estamos grandes para el 'le dijo que dijiste que me dijo que dijo'. Basta. Siempre fomentando el odio y el puterío @elchuecosuar. ¿Ya estaríamos, no?".