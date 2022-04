Cómo se llama la primera canción de la China Suárez: "Es una atrevida... ¡No le puede poner así!"

La que se viene. Habría que escribirlo con mayúsculas. Este próximo jueves 21 de abril, la China Suárez lanzará su primera canción como cantante solista. Y eso armó un gran lío dentro del mundo de la tele. Sí, así como lo lee: La China será cantante.

"Es una atrevida. No le puede poner así a la canción", dijo Mariana Brey, en Socios, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en las mañanas de Canal 13, que tantas alegrías le está dando a la emisora tras el portazo que pegó Angel de Brito al irse a América.

Después del Wandagate y decirle que no a Suar en la segunda temporada de ATAV (aparte de tirarle flor de palo en la madrugada del sábado 16 de abril), la actriz decidió enfocarse en su carrera musical y la noticia desató muchas críticas: ya se dijo de algunas en la tele, pero en las redes también le dieron "lindo".

"Encima usa la palabra juego… ¡qué atrevida!", siguió Brey, una de las panelistas de Socios del Espectáculo. Según se pudo saber, el tema llevará cómo nombre "El juego del amor" y todas las miradas están puestas a lo que pasó en los últimos años con Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Mauro Icardi (aunque en esta lista se podría agregar a Nicolás Cabré y Pampita, por dar dos nombres más).

Después de escuchar el nombre en la presentación que se dio en Canal 13, Mariana Brey respondió con todo, como casi siempre lo hace si se habla de Eugenia (¿tienen algo personal?) y sus compañeros no lo pudieron creer.

"Está jugando con todos nosotros, con Wanda, Icardi. Lo de esta chica no tiene nombre. Perdonenme, pero así no se puede seguir", explicó la panelista ante la mirada de Paula Varela, Luli Fernández y Karina Iavícoli.

Tras el Wandagate 2, en su cuenta de redes sociales, la China hizo algunos anuncios, pero la música no se puede escuchar nada. Eso sería el jueves 21. "No les puedo poner el sonido, pero no puedo más con esta canción", comentó la China.

Así estamos, entonces: falta algo menos de una semana para el gran lanzamiento de su carrera musical como solista, y la ex Teen Angels otra vez parece que va a conquistar al mundo con lo que se viene.