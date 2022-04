Wanda Nara compartió en sus redes el mensaje que recibió de Mauro Icardi tras un nuevo acercamiento de La China Suárez

Esta semana se dio a conocer un nuevo capítulo en el escándalo que protagonizaron La China Suárez y Mauro Icardi. Según confirmaron desde Socios del espectáculo (Telefe), la actriz volvió a comunicarse con el jugador del PSG enviándole un mensaje desde Instagram.

El nuevo intento de acercamiento habría ocurrido la semana pasada, mientras Wanda Nara se encontraba en Argentina. "¿Hola?", fue la única palabra que escribió el remitente. Como él la tiene bloqueada, al igual que a su peluquero Juan Manuel Cativa, ya que otras veces lo había contactado desde el suyo, La China utilizó la cuenta de otro de sus amigos, Marcelo Mancha La Torre.

Ante la situación, e intentando no volver a tener problemas con su esposa, Icardi no solo no respondió al mensaje, sino que le hizo captura y se lo envió a Wanda, quien este jueves publicó en su cuenta de Instagram el chat.

En la imagen se puede ver una conversación ya comenzada en la que no se llega a leer lo que venían hablando. Sí se ve que la fecha es del jueves 7 de abril, cuando ella estaba en Buenos Aires y su marido en París. "¿Confirmaste lo de las jirafas?", le pregunta Icardi a su esposa. Y le responde sobre un mensaje en el que ella le escribió "CONTAME". "Es una boludez, pero te quiero contar", le aclara él y le envía la captura de un mensaje que había recibido.

"Me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días. Ahora que llegué vi todo. Pero ella se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta", había comentado Wanda cuando se hizo pública la noticia.

"Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", le expresó a Luli Fernández, panelista de Socios del espectáculo.