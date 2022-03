La filosa comparación entre Lizy Tagliani y Florencia de la V que hicieron en Socios del Espectáculo

Florencia de la V quedó en centro de la tormenta mediática luego de que en Intrusos (América) pusieron al aire un desconsolado audio de Lizy Tagliani, en el que se quebraba por su ruptura con su ex. En las redes sociales, los usuarios señalaron que Flor supuestamente hizo un gesto de disfrute sobre la desgracia de su colega, y en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) hicieron una filosa comparación entre las dos figuras del espectáculo

En el magazine de la mañana, la Graciela Alfano aseguró Florencia de la V odia a LizyTagliani. "Ojo, Florencia es muy viva, muy inteligente, usa todo lo que puede, y yo creo que hay un odio que tiene que ver con el gran éxito. Porque las vendemos como divas, pero el éxito que tiene Lizy no lo vio nunca Florencia”, apuntó la panelista.

Mientras que el conductor Rodrigo Lussich remarcó que Lizy Tagliani “hizo 50 puntos con Los Roldán”. Por su parte, Paula Varela señaló que también “la rompió en el teatro”, remarcando de manera filosa los integrantes de Socios del Espectáculo los diferentes niveles de popularidad entre la conductora de Telefe y Florencia de la V.

Además, Alfano redobló la apuesta y sentenció: “Ustedes están hablando antigüedades, yo estoy hablando de hoy. (Lizy) es un éxito en teatro, en televisión, en todo, y Florencia es capa caída”.

Lejos de quedarse callada, luego Graciela Alfano siguió cargando contra Florencia de la V al asegurar que “mucha gente no la quiere”, y expresó: "en cambio, ¿quién no quiere a Lizy?”.

Acto seguido, la panelista desacreditó a Florencia al decir: “No le creo nada. Para mí, no sé si vio la nota o no, problema profesional de ella, porque cualquier conductor tiene que conocer el contenido de lo que se envía, sobre todo si es un audio, no es una cosa que la sorprende”.

Para agregar condimento a esta polémica, Mariana Brey acusó a Alfano de pasarle una factura a Florencia de la V. “Tengo más información sobre lo que pasó en algún momento, y no me toquen porque avanzo”, amenazó categórica.