Lizy Tagliani transita un difícil presente y le pidió ayuda a su mamá, fallecida en 2011

Lizy Tagliani perdió a su mamá el 8 de diciembre de 2011. Con frecuencia, suele recordarla en sus redes sociales y le dedica hermosas palabras. Ahora, sin embargo, compartió una publicación destinada a la mujer en la que dejó en claro el difícil presente que transita.

Recientemente, la capocómica se separó de Leo Alturria y alrededor de la ruptura hay muchas versiones. Si bien ella suele mantener un perfil bajo sobre su vida privada, las palabras que le dedicó a su progenitora en Instagram demostraron la angustia que la invade.

"Mamita hermosa, hoy te extraño más que nunca... necesitaría de tus caricias tus palabras y esa crudeza con la que me hacías ver la verdad. Me enseñaste a ir libre sincera y siempre dando lo mejor de mi, me enseñaste a sonreír, a salir de los lugares que no me querían...", comenzó diciendo.

Continuó: "Me enseñaste a no permitir que nadie me lastime ni juegue conmigo. Bueno, aprobé casi todo. Acá estoy buscando respuestas de por qué alguien querría lastimarme tanto".

Finalmente, le pidió ayuda. "No sé qué estarás haciendo en el cielo, capaz bailando un chamamé, pero si podés protegeme, abrázame. Necesito saber que estas acá conmigo. Te amo", cerró.