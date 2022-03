Lizy Tagliani es una de las figuras argentinas más queridas. Sus ocurrencias tanto delante de las cámaras como en las redes sociales divierten a miles y miles de personas. Ahora, la conductora de TV sorprendió a todos con una fotografía de su infancia y la llenaron de hermosos mensajes.

"Ahh amo encontrar estos recuerdos", redactó en Twitter junto a la imagen blanco y negro en la que se la ve sentada con un teléfono varios años atrás. "Que cosa más mona. Te queremos mucho Lizy, yo admiro tu capacidad de resiliencia. No debe ser fácil, pero das lo mejor siempre. Eres auténtica y eso enamora", "Nunca te olvidas de quién sos. Eso es lo que te hace única", "Lizy hermosa en el presente, pasado y futuro" y "Eras un varoncito hermoso", son algunos de los tantos comentarios que le dejaron junto a la publicación.

Lizy Tagliani compartió una foto retro y enseñó cómo lucía varios años atrás

No es la primera vez que la artista comparte recuerdos y anécdotas de su infancia: tiempo atrás, subió una postal junto a un emotivo mensaje. "Siempre lloro recordando la niña que fui. Recién vino Luisito a mi mente entre carnavales, me vi corriendo desesperada por todas las calles para que una bombita de agua no me alcance", comenzó su relato en ese entonces.

"Los chicos mojaban a las chicas, me cansaba de correr pero no me corría nadie. Los chicos de mi barrio nunca pudieron ver mi vestido a lunares, ni mi largo cabello, ni los aros que alguna enfermera me puso al nacer… Les costaba ver lo que yo veía", continuó Lizy.

Y sumó: "Yo no me sentía diferente por querer ser niña, yo me sentía diferente solo por ser. Tantas veces después de llorar a escondidas me sacudía los mocos, me secaba las lágrimas y seguía. Mamá me decía que tenía que mostrar que yo no elegí ser quien soy, solo vine a vivir y ya era bastante. Hoy acá, siendo Lizy y aburrida en mi cuarentena, sé que me iré algún día y dejaré en algún rincón mi mensaje de mujer".