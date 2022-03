La picante teoría de una conocida periodista sobre el pedido de disculpas de Carmen Barbieri

Los últimos dichos de Carmen Barbieri sobre las personas trans en televisión dieron mucho de qué hablar. En las redes, los usuarios no la perdonaron y salieron con todo contra ella. Fue entonces que la capocómica optó por realizar un pedido de disculpas en la web. "Siento un gran dolor por haber cometido un error por falta de información", indicó la actriz.

Y agregó: "Por algunos comentarios que leí en las redes sociales hacia mi persona, siento la necesidad de escribir unas palabras. Respeto, admiro y apoyo a toda la comunidad LGBTIQ y me apena sentir que se pudo malinterpretar algo que dije en mi programa de las mañanas".

El pedido de disculpas de Carmen Barbieri

Mucho se habló sobre lo que dijo y en Intrusos, como era de esperar, debatieron sobre el tema. Al aire, Maite Peñoñori sostuvo que Carmen pecó de pensar qué quizás hoy las personas trans no se enfrentaban a las mismas problemáticas que antes. Marcela Tauro, fiel a su estilo, la frenó y disintió con ella.

"Ay por favor, yo no creo eso. Maite querida, cuando trabajaste con chicas trans sabés toda su historia de vida ¡Cómo no va a pasar hoy! ¡Me pasa a mí que sé por lo que siguen atravesando hoy, aún con algún buen puesto de trabajo algunas, otras no, lamentablemente! No puede ser ¡Sabés que no se terminó!", señaló la panelista.

Marcela Tauro

Además, lanzó su picante teoría sobre las disculpas públicas que hizo la mamá de Fede Bal. "Yo lo que siento, lamentablemente, tal vez me equivoque…pero siento que ella pidió disculpas, ella lo hizo porque las redes se le vinieron en contra. ¡Ojalá me demuestres que pidió disculpas porque realmente sintió que se equivocó y lastimó mucha gente!", lanzó Tauro.