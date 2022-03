Carmen Barbieri habló de la mala experiencia que tuvo con Jorge Rial

Desde hace días, Jorge Rial se encuentra en el centro de todas las miradas por su separación con Romina Pereiro. Muchos programas debatieron sobre el tema y mientras lo hacían en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri, la capocómica recordó una mala experiencia que tuvo con el ex Intruso que dejó a sus compañeros boquiabiertos.

Todo comenzó cuando Pampito, quien tuvo una reciente pelea con Rial por la información que sacó a la luz sobre él, le consultó si, a lo largo de su carrera, había tenido alguna discusión con el papá de Morena Rial. "Sí, me echó de América", reconoció la mamá de Federico Bal.

Carmen Barbieri

Y continuó su relato: "Me echó elegantemente. Yo estaba haciendo mi programa 'Cómplices y Testigos', entonces en ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal y al mismo tiempo que 'Intrusos', estaba con un punto rating arriba esa semana. Yo le dije a Ventura y a Marcela Coronel: '¿Cómo se siente que la Canosa les está llevando un punto arriba?'. Cuando salí al corte, vino la maquilladora que era muy amiga de Rial y me dijo: '¿Vos sabés lo que dijiste? No sabés los gritos de Jorge Rial'".

Sobre lo sucedido, detalló: "Cuando salí de ahí, me dijeron que el programa mío salía en Gorriti, que me tenía que ir de Fitz Roy y después me mandaban a La Plata a hacer el programa temprano y yo no podía ir. Me sacaron el camarín, me cambiaba en el bar de al lado. No había más camarines, dijeron. Renuncié. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente".

"En el momento yo necesitaba el laburo, estaba Santiago muy enfermo. Pero no me hizo mal. Lo hizo consciente y tenía razón, porque yo me metí con su rating y para él eso es muy importante. Él es un hombre éxito, siempre hace éxitos. Era como que estaba defendiendo a Viviana Canosa y para nada", manifestó.

Jorge Rial

Para cerrar, reveló que al tiempo se amigaron y que él hizo algo por ella que "nunca se va a olvidar". Carmen admitió que Jorge "le dio una mano en un problema muy complicado" y agregó: "Él quiere mucho a mi hijo, se chicanean con mucho amor".