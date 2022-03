La filosa respuesta de Ángel de Brito a la amenaza de Viviana Canosa: "Esta mujer está...."

Tras la amenaza de Viviana Canosa de revelar datos íntimos de Ángel de Brito, el conductor de LAM compartió una filosa respuesta a través de su cuenta de Twitter. La conductora había acusado a su colega de pegarle de forma sistemática, y él respondió contundente.

En medio de su habitual interacción con sus seguidores, Ángel de Brito respondió a los comentarios de quienes se mostraron sorprendidos luego de que Viviana Canosa asegurara que iniciará acciones legales contra LAM (América) y su líder.

"Es igual que Rial. ¡Esta mujer está desvariando! ¡Que diga o invente lo que quiera!", fue una de las expresiones de Ángel de Brito hacia Viviana Canosa. Luego sentenció: "¿Creen que pueden 'apurar' a alguien con la sexualidad?".

De Brito reconoció que hicieron en LAM un informe con muchas voces en contra de Canosa, pero también remarcó que algunas de sus panelistas destacaron libertad que tiene la conductora para expresar su pensamiento.

"La tía que habla sin escuchar jajajaja"; habla por hablar. Sin escuchar. Hoy quedó demostrado", expresó el periodista en otro de sus postesos en Twitter.

Recordemos que Viviana Canosa arremetió desde su programa este miércoles: "Ángel de Brito... De Brito, los conozco de chiquititos. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su cu... un pito. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo".

Además, Canosa sumó: "Los conozco mucho a todos y nunca los cagué, chicos. Les presté plata, confiaron en mí. Tienen tan poca memoria. Todos. Laburé con todos. Pero les gusta pegarle a una mina. Estamos en el mismo grupo y ni siquiera respetan eso".