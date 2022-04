¡Es otro! El Turco García contó cuál fue la dieta que hizo para bajar 12 kilos

El ex futbolista Claudio El Turco García contó que bajó 12 kilos en sólo unos meses y reveló cuál fue la dieta que lo hizo acercarse al peso que tenía cuando dejó de jugar al fútbol profesionalmente.



Cuando pisó el estudio de Flor de Equipo, recibido por la conductora Denise Dumas, recibió todo tipo de piropos de las panelistas Noe Antonelli, Nancy Pazos y Analía Franchín, quienes se deshicieron en elogios hacia el físico del ex futbolista.





“Ahora sí se nos da”, dijo Nancy Pazos. “Con Nancy hay algo. Hay tensión”, acotó Noe Antonelli. “Cómo se toquetean”, aportó Analía Franchín. Por su parte, la conductora Denise Dumas dijo: “Mirá los piropos que te tiran las chicas. Está hecho un bombón”.



Fue en ese momento en el que Franchín le preguntó sobre su notable disminución de peso. “Largué las harinas. Y me entreno. Juego tres veces por semana al fútbol”, contó El Turco García.



“¿Desde cuándo sos así de metrosexual?”, le preguntó Denise Dumas. “Siempre fui así. La televisión te engorda un poquito. Pero obvio que si estás gordo, es peor”, contestó Claudio García.



“Me saqué 12 kilos de encima. Me fui al carajo”, dijo entre risas. “Lo que pasa es que me entreno mucho. Y cuando uno se va viendo mejor, se estimula con eso”, agregó sobre el proceso que lo llevó a adelgazar.





“Estaba pesando 101 kilos y ahora estoy en 89. Cuando dejé de jugar al fútbol estaba pesando 85 kilos. Así que estoy ahí cerquita”, explicó el ex jugador de Racing, Huracán y la Selección Argentina.



Por último, cuando le preguntaron por el desayuno, confesó que no dejó del todo las harinas, pero que nunca fue una adicción. “Tomo un matecocido y algunas chocolinas, una o dos”, dijo. “Ah, pero no dejó del todo las harinas”, acotaron en el piso. “Una o dos nada más. Nunca tuve adicción por las harinas. Mi debilidad es lo dulce. Y soy fanático de las milanesas”, cerró.