La pregunta al hueso de Karina Iavícoli que hizo dudar al guardaespaldas de Wanda Nara sobre la relación que tuvieron

Agustín Longueira supo ser el guardaespaldas de Wanda Nara y, con sus apariciones mediáticas, hay una pregunta que sobrevuela, principalmente luego de lo que fue el escándalo de infidelidad de Mauro Icardi con La China Suárez. Y la que tomó la posta para hacerla fue Karina Lavícoli.



Es que cuando se destapó la olla por aquel escándalo, se conoció que Longueira no era del agrado total del futbolista que hoy juega en el París Saint Germain. En consecuencia, surgió la pregunta de por qué no lo quería y si eso está vinculado con algún acercamiento con Wanda.







El ex guardaespaldas de Wanda estuvo invitado en el estudio de Socios del Espectáculo y, aunque remarcaron que fuera escueto en sus preguntas, intentaron sacarle la respuesta que todo el mundo estaba esperando.



Fue la panelista Karina Lavícoli quien se cansó de tanta vuelta y respuesta a medias y fue directo al hueso. “Estás raro. ¿Estás nervioso porque estás midiendo las palabras? ¿Lo hiciste con Wanda?”, le preguntó la periodista.



“No, me hubiera gustado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos”, respondió Agustín Longueira, con una sonrisa que dejó abiertas las sospechas. Y hacía allí apuntaron en el programa.



“¿Wanda estaba mal por el tema de La China? ¿Estaba indefensa? ¿Estuviste tiempo solo con ella, que lo que haya pasado lo saben vos y ella nada más?”, le preguntó el conductor Adrián Pallares.





“Algunas veces estuvimos solos. Pero fueron minutos nada más. Hablamos bien, hablamos seguido. Un día, antes de ir al shopping, hablamos ahí. Estaba bien. Estaba dolida, pero dentro de todo estaba bien”, contó el ex guardaespaldas.



Por último, intentaron indagar más y saber si la mala onda que tenía Mauro Icardi había surgido porque se dio cuenta de que le hubiera encantado estar con Wanda y que por esa razón no le renovaron el contrato, pero solo se limitó a responder que “no tenía que cuidarla más”.