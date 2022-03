Marianela Mirra rompió el silencio y destrozó a Jorge Rial con una grave acusación

Mientras Jorge Rial quedó en el centro de la tormenta mediática tras su separación, Marianela Mirra recordó su história pelea con el conductor y disparó una grave acusación.

A una década y media de haberse consagrado como ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra dialogó con Cinthia Fernández a través de Instagram, y confesó detalles de su complicado vínculo laboral con Jorge Rial.

Este lunes, la panelista de Momento D (El Trece) anticipó: “La charla que tuve con Marianela es tremenda. La pasó muy mal, está haciendo su vida en Tucumán, tiene su trabajo, pero su familia fue amenazada por (Matías) Morla, me lo manifiesta ella misma”.

Entre los mensajes que Marianela Mirra, Cinthia destacó uno en el que dijo: “La gente siempre quiere saber más de lo que se vio y lo que se vio fue suficiente. Me pone triste ver mujeres empoderadas, sororas, etc. cuando dejaron que me maten en vida. La realidad es que yo me expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y, además de querer manipular lo que tenía que decir, por otro lado estaban permanentemente los comentarios babosos y paj...”.

Además, Mirra agregó los padecimientos que atravesó con Jorge Rial al instalarse en Buenos Aires. “Cuando llegué, la presión fue terrible, toda la gente del interior que viene a buscar trabajo acá sabemos que pasa eso. Yo no soy una carmelita descalza, pero no me metí con él, me da asco, jamás se me cruzó por la cabeza. Me quería morir, porque ahí había buena onda”.

El inicio del choque entre Marianela Mirra y Rial se dio cuando ella acusó a Loly Antoniale, por aquel entonces pareja del exlíder de Intrusos, de apartarla del legendario ciclo de chimento y espectáculos.

Luego, en 2014, la ganadora de Gran Hermano y el conductor protagonizaron una escandalosa pelea que llegó a la Justicia. En esa controversia quedó involucrado el abogado Matías Morla.

Marianela Mirra vs Jorge Rial.

“Lo único más triste aún es que me mandó a Morla, su íntimo amigo, que si yo no me retractaba por redes, iba en contra de mi familia a meterlos presos, por eso no aparecí nunca más. Esa es la historia, ni más ni menos, me dan asco tipos así”, confesó Marianela Mirra.

Finalmente, sobre las consecuencias que le trajo su pelea con Jorge Rial en el plano laboral, Marianela aseguró: “Mucho tiempo estuve sin hacer nada, no por falta de apoyo, sino que no quedé bien ante esta situación, como le hubiera pasado a cualquier persona. Recién hoy estoy volviendo a la normalidad y con el respeto de todos. El que no lo entendió, y bueno, siguen dándole trabajo a él y a (Luis) Ventura, son nefastos”.