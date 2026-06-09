Vieron a José Alperovich saliendo con Marianela Mirra de la prisión domiciliaria: la foto y el motivo

Una imagen de José Alperovich caminando junto a Marianela Mirra volvió a poner el foco sobre las condiciones de su prisión domiciliaria. El exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual, fue fotografiado durante una salida autorizada vinculada a un control médico .

La influencer Pochi (@gossipeame) difundió en sus historias de Instagram una imagen en la que se observa Alperovich caminando junto a su pareja. La fotografía fue tomada mientras ambos transitaban por la vía pública acompañados por una custodia policial, situación que generó numerosas reacciones debido a que Alperovich cumple actualmente una condena bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Al compartir la imagen, la especialista en espectáculos recordó que el exmandatario fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra una sobrina.

La presencia de Alperovich fuera de su vivienda responde a una excepción contemplada dentro del régimen de prisión domiciliaria.

Según la información difundida, la salida estuvo vinculada a un control médico y contaba con la correspondiente autorización judicial, requisito indispensable para que una persona bajo esta modalidad de detención pueda abandonar temporalmente su domicilio.

Cuáles son las condiciones de la prisión domiciliaria

Alperovich obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en julio de 2025.

Entre las condiciones impuestas por la Justicia se encuentran:

Uso obligatorio de tobillera electrónica.

Pago de una caución real de 400 millones de pesos.

Prohibición de mantener contacto directo o indirecto con la denunciante y su entorno.

Restricción para realizar declaraciones públicas que puedan referirse o desacreditar a la víctima.

El cumplimiento de estas condiciones forma parte de los requisitos exigidos para conservar el beneficio.

El antecedente de salud que motivó preocupación

El control médico se produce meses después de un episodio de salud que obligó a la internación y posterior cirugía de urgencia del exgobernador.

Según trascendió en aquel momento, Alperovich sufrió una complicación gastrointestinal que requirió intervención quirúrgica. El problema apareció pocos días después de su casamiento con Marianela Mirra.

Tras la operación, allegados al exfuncionario transmitieron tranquilidad sobre su evolución y señalaron que el cuadro había surgido de manera repentina.

La relación entre Alperovich y Marianela Mirra

La aparición pública de la pareja también volvió a exponer la relación entre Alperovich y Mirra, que se consolidó con su casamiento a fines de 2025.

Durante la internación del exgobernador, trascendió que la familia acompañó el proceso de recuperación, aunque algunos integrantes evitaron profundizar sobre el vínculo con la exganadora de Gran Hermano.